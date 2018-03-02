港指台米含砒霜 農委會批亂套

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中國時報
、林勁傑／綜合報導

香港浸信會大學有機資源中心2月27日發布《食米重金屬含量調查報告》，香港市售3款從台灣進口的有機米，無機砷（俗稱砒霜）含量超標，無機砷被世界衛生組織列為一級致癌物質，攝入過量會讓中樞神經系統受損、減緩小孩智力發展，甚至增加罹患癌症風險。

農委會表示，白米無機砷含量國際標準為0.2ppm，台灣米僅被驗出0.14ppm，無奈港方引用嬰幼兒食品原料米標準0.1ppm質疑超標，但檢驗對象非嬰幼兒食品，港方不該任意套用標準。

香港有機資源中心日前公布當地市售白米的重金屬檢測結果，其中台灣的「石磨工坊台灣有機珍珠米」、「鴨間稻有機白米」無機砷含量偏高，分別為0.16ppm、0.14ppm，超過美國及歐盟對嬰幼兒食品原料米的無機砷標準0.1ppm，無機砷不僅有致癌風險，攝入過量恐令中樞神經受損，減緩小孩智力發展。

農糧署副署長莊老達表示，土壤中有一定的背景值，理論上所有的米都含砷，根據此次香港的檢驗結果，樣品白米的無機砷含量都在0.1ppm左右，包括台灣產的白米也一樣，但不論國際食品法典委員會（CODEX）、美國、歐盟，對於白米中的無機砷標準都是0.2ppm，因此台灣米是合格的，至今香港官方仍未向我方通報違規，更未祭出懲罰。

莊老達指出，香港方面在評論數據時，另外引用嬰幼兒食品原料米的標準來質疑超標，由於國際上對於嬰幼兒食品原料米的無機砷含量較嚴格，僅0.1ppm，但檢測對象為市售的包裝白米，並非嬰幼兒食品，標準不應任意套用，不解香港方面提出這項檢測結果的用意何在。

莊老達指出，此次香港方面的檢驗指稱有數款白米來自台灣，其實經過追查，僅一款「鴨間稻有機白米」為台灣所產，其餘皆查無公司和品牌名稱，可能是香港當地業者重新分裝出售時，才改標掛上台灣產地。

生產「鴨間稻有機白米」的泉順公司則表示，香港媒體報導此事時，將標準引用錯誤，其實他們所產白米的無機砷含量，是低於國際標準0.2ppm，現已透過管道向港方說明，不應讓台灣米遭汙指無機砷含量超標。

(中國時報)

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