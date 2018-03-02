公視標案爆弊端 「行政疏失」難服人

2018年03月02日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

公視董事長陳郁秀近來因華視上億佣金弊案、對華視總經理郭建宏拔官等事件惹議，公視1日又被爆1600多萬預算的「棚內音樂（暫名）」節目製作採購案弊端，行政瑕疵太明顯。

據查，通過資格審的6家廠商原本被通知2月23日出席第2次評選會，召開前臨時取消；又通知3月中召開時，廠商名單上竟多了一家「台灣音樂文化國際交流協會」，原先獲入選的公司炮轟公視行政瑕疵太明顯，公視昨承認行政疏失，業界人士則表示公視應對外道歉。

稱廠商符合資格

「棚內音樂」節目製作採購案於1月29日結標，送件廠商有12家，符合資格有6家，原定2月23日進行第2次評選會，但獲選廠商前2天被通知取消，公視2月27日通知改到3月13日，但廠商卻多出1家，啟人疑竇。原入選廠商質疑，為何結標還能收件？如果發現又多出3家，是否又加入3家？若「台灣音樂文化國際交流協會」有送但沒被公視發現，協會是否應對公視提法律訴訟，整個瑕疵過程看來有點自圓其說。

公視公共服務暨行銷部副理胡心平表示，所有的資料件在1月29日結標，行政部承辦人拿到12個案子進行資格審查，入選6家，2月21日發現多了1家投標廠商未在1月30日開啟，經承辦人確認本件收文時間為1月29日15時13分，確實符合原招標公告所訂截止投標時間，屬應開標而未開標標封，故依政府採購法進行補開標作業，並通知補助機關文化部監標，補開標時間為2月23日。文化部則表示，2月23日確實有派員出席監辦。

「疏忽應該嚴辦」

公視坦承行政疏失，是否懲處該承辦人？公視表示釐清相關過程後，將進行檢討。

「意外」入選的「台灣音樂文化國際交流協會」理事長朱劍輝表示，對於原訂2月23日召開的評選會不知情，前兩天協會才被公視通知要參加3月13日的評選會，「我們之前有打電話問公視，得到的回覆是等通知，我們也沒想那麼多，通常送件之後的2周要簡報，公視只說等公文通知。」對公視疏失是否提告？朱劍輝說，「公視沒對我們造成損失，若有瑕疵，他們內部應該會檢討。」

業界人士認為這與公視董事長陳郁秀領導風格有關，標案弊端卻只回應是行政疏失，如果疏忽就該嚴辦；公廣集團的標案竟出現不尋常的狀況，很難讓人服氣，因為用的每塊錢都是人民納稅錢，應接受檢驗和公評。

(中國時報)