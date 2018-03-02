何超儀冰島搖滾 受讚東方碧玉

2018年03月02日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

何超儀將於3月初來台宣傳最新國語單曲。

何超儀暌違近4年，3月初將以主唱身分帶領「何超與海膽仔樂團」來台宣傳最新國語單曲〈章魚黑洞〉，更宣布4月將展開「漂移舞台」台灣巡演。她過年期間與樂團成員及近50位工作人員，遠征冰島，成為首位在冰島開唱的香港歌手。

何超儀赴冰島半個月行程滿檔，先在世界最北首都雷克雅維克開唱，還與當地人一同參與戲劇大師詹瑞文的表演課，並同步拍攝音樂紀錄片《Finding bliss : Fire & Ice》，她在冰島看到銀白世界，熱血沸騰，只嘆「忙到沒時間滑雪！」

除了歌唱實力，她獨特的搖滾女王形象，吸引不少當地媒體採訪，被譽為東方的碧玉（Bjork），讓她相當驚喜。演出結束後，她開心送紅包給在場工作人員，笑說：「這應該是在地球的最北端慶祝華人新年。」

用音樂幫大家紓壓

她過去在加拿大讀書，表示在寒冷的天氣能讓自己靜下心來，湧現創作靈感。而她首次踏上冰島，當地天氣一日數變，原先晴空萬里，但下一秒卻開始飄雪、颳起刺骨寒風，還下大雨，她打趣說：「這種善變的天氣就像我的音樂，讓人猜不透。」

此趟至冰島這個快樂的國家，她透過鏡頭重新找尋快樂的根源，她表示「何謂快樂，這個議題也是『何超與海膽仔樂團』多年來創作的核心思想，想用音樂讓大家的壓力得到釋放。」她先前推出單曲〈何飄移〉、〈可憐蚤〉皆已數位上架。

(中國時報)