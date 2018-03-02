周湯豪帥登EDC 4月電爆上海

2018年03月02日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

聞名全球的電音節「EDC」公布首波演出陣容，周湯豪以「DJ NICKTHREAL」之名，和世界百大DJ MARTIN GARRIX、HARDWELL等人同列，也是EDC舉辦20多年來首位參與演出的台灣DJ，更是第1位華語音樂人成功跨界國際級的DJ，他開心直說：「努力經營多年的分身能站上國際舞台，這次邀請對我來說意義非凡。」

EDC成立20多年，從美國加州發跡，被稱為全球最大、規模跟卡司最強的電子舞曲音樂節，每年都會邀請國際級DJ及藝人，包括小賈斯汀（Justin Bieber）、德瑞克（Drake）、約翰傳奇（John Legend）等人都曾登上EDC舞台，今年正式進軍大陸，將在4月29、30日兩天於上海舉辦。

致力經營DJ身分

周湯豪放完年假後，已開始為EDC做準備，並同步著手寫新歌、規畫巡演，他表示：「從現在開始我會花多一點時間在DJ分身上，如果說周湯豪是苦幹實幹，那麼NICKREAL就是拚命三郎了。」

周湯豪在《REAL》專輯發行前就曾獲多個時尚品牌邀請演出，並曾以DJ身分參與江蘇衛視電音節目《蓋世音雄》；除了《REAL》專輯找來百大DJ合作，他還到韓國最大戶外音樂祭「Spectrum Dance Music Festival」表演，獲百大DJ R3HAB青睞擔任巡演嘉賓，足見各方都相當肯定他的電音實力。

(中國時報)