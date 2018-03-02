陳意涵高空證姊妹情無敵

陳意涵（左）在片中舉行婚禮，現實中好友張鈞甯（中）當伴娘。

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中國時報
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張鈞甯（左起）、陳意涵和薛凱琪在跳傘前相擁打氣。

陳意涵主演《閨蜜》獲破億人民幣票房佳績，續集《閨蜜2》與薛凱琪再扮姊妹情深，找來真實生活中的好閨蜜張鈞甯加盟演出。片中陳意涵已是待嫁新娘，卻突發奇想拉2位伴娘大玩高空跳傘參加自己婚禮，3人在風勢強勁的高樓大廈頂樓上，身穿純白婚紗亮相，卻完全無暇顧及美不美，皆被眼前猶如懸崖的驚人高度嚇到放聲尖叫。

片中，儘管內心充滿恐懼，3人依然鼓起勇氣吶喊，一鼓作氣跳下去，還邊跳傘邊玩親親，成為無可取代的「生死之交」，也再次印證「閨蜜情94無敵」，但其實她們已在特效綠幕前演練尖叫多次，終於拍出最完美效果，讓電影中的婚禮更讓人難忘。

導演傳達友情萬歲

陳意涵對閨蜜情有深刻感觸，她說：「我覺得人真的可以用一輩子去認識，然後你會越來越愛這個人，會有更多更多的愛去對待這些人。」張鈞甯認為電影深刻傳達好姊妹的重要性，「一定可以感受到閨蜜之間給你的力量。」

兩度拍攝閨蜜情的導演黃真真說：「閨蜜是能一起哭一起笑的人，現實中真正的閨蜜就是不管隔多麼遠，隔多少的時區，只要知道好友出了問題一定會飛過來陪伴的人。」更解釋首集《閨蜜》表達哭的情感，續集呈現更多「笑」，「在人生最幸福的階段，會希望與閨蜜一起慶祝、一起瘋狂，就是《閨蜜2》想傳達的內容。」該片今在台上映。

(中國時報)

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