溫昇豪探險蘇格蘭 台灣No.1

2018年03月02日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

溫昇豪 、藍鈞天、黃健瑋、高翊峰受節目《勇者禮讚》邀請前往蘇格蘭冒險，4人各自有不同任務，溫昇豪乘坐顛簸的八輪驅動車登上蘇格蘭高地，坡度高達70度，晃動程度讓他不自覺擔心：「萬一怎麼樣…。」但看見過去蘇格蘭部隊出兵打仗時象徵生還歸來的石堆，覺得這趟旅程很值得：「向英雄致敬，是很難得的經驗。」嚮導還告訴溫昇豪：「你是第一個放上石頭的台灣人。」溫搞笑說：「他是這麼說的，希望不是浮誇！」

4人中最年長的編劇高翊峰被指派攀上陡峭岩壁，他當場向導演開玩笑：「怎麼沒有先跟我講，我要保高額保險。」溫昇豪想起20多歲時出外景節目也被要求在桂林攀岩，原認為僅4層樓高，對肌肉發達的他不是問題，登頂後驚覺：「乳酸堆積，全身都在顫抖。」讓他格外佩服高翊峰能完成挑戰。

高地寒風刺骨

當地氣溫低至攝氏3度，加上高地毫無遮蔽物，溫昇豪直呼：

「寒風刺骨！」4人每天穿上多件衣服保暖，但黃健瑋認為正是因為當地的低溫寒風，讓他喝完蘇格蘭威士忌後也不會醉，「風一吹就又醒了。」他和藍鈞天試穿當地經典男裝蘇格蘭裙，是否依傳統沒穿內褲？黃笑說：「被建議在裡面穿內褲，因為是租來的，不知道誰穿過。」藍鈞天驚訝表示：「我沒被建議到啊！」該節目5日起每周一晚間11點在AXN頻道播出。

(中國時報)