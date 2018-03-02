溪畔戲水探尋舊礦坑 北市內湖區休憩步道一日遊

2018年03月02日 04:10 中國時報 報導蔡淑微

大溝溪溪畔步道綠意環繞，是兼具防洪和休憩雙重功能的蓄洪區。

碧湖步道上不時可見穿梭忙碌的五色鳥和藍鵲。

新福本坑礦坑園區，以各式復舊礦坑意象述說煤礦業的興衰歷史。

北市內湖區隨著商業的蓬勃發展，現在雖然呈現大樓林立的繁榮姿態，但因境內多山丘的地形關係，其實潛藏了多條可供民眾休憩健身用的步道，而隱身在社區民宅間的碧湖步道&大溝溪溪畔步道，便是大湖山莊附近人氣頗高的兩條步道。

以地理位置來看，碧湖步道和大溝溪溪畔步道的起點剛好介於捷運大湖公園站和內湖站中間，兩條步道以大湖街131巷作銜接，恰好可一起排進行程，將溪畔景致和礦坑意象一網打盡！

碧湖步道由木棧道、花崗岩塊石、紅磚等不同元素修建而成，沿路地勢大多平順，兩旁的植物和生態也相當豐富，步行至接近步道尾端時，即可看見新福本坑礦坑園區，園區內重現了礦坑隧道、軌道及裝滿煤渣的礦車，供民眾從中獲悉地方歷史及文化產業脈絡。

到達葉氏祖廟後，即可向右側行走銜接大溝溪溪畔步道，大溝溪溪畔步道沿著溪流而建，並擁有開闊草原綠地，除了是兼具防洪和休憩雙重功能的親水公園，更是附近民眾戲水、野餐的首選。步道沿路可見親水平台和跳石，以及原生樹種與溪溝形成的自然景觀，不時還會出現白鷺鷥、蝴蝶、蜻蜓飛舞其間，讓人感到相當放鬆，平日的煩憂也瞬間消失不見。

碧湖步道&大溝溪溪畔 步道怎麼去

搭乘捷運文湖線至內湖站、大湖公園站，或是搭乘內湖幹線、284、617、630、620路線公車，至「大湖站」下車，由大湖山莊的大湖街131巷進入便能到達。

(中國時報)