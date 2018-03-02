2018巴黎秋冬時裝周－HERMES 秋冬鞋奏曲

2018年03月02日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

主題訂為「LE SPORT DANS TOUS SES ETATS （全球運動）」的2018男士鞋款上，HERMES愛馬仕大玩材質遊戲，並以色塊、鋸齒鞋底呈現出當代摩登感。（愛馬仕提供）

由Pierre Hardy打造的HERMES愛馬仕2018秋冬女鞋中，具有色彩層次的麂皮短靴，傳達出優雅又鮮明的個人氣質。（愛馬仕提供）

男士鞋履展示區內以螢光色平台及木質牆面衝撞出鞋款融合摩登與古典的氣質。（陳張眾攝）

HERMES愛馬仕2018秋冬鞋履展示區內，掛有代表品牌的馬匹掛畫。（陳張眾攝）

愛馬仕2018秋冬鞋履發表會場的玻璃窗裝置中，由套上最新鞋款的模特展示出不同的動作。（陳張眾攝）

融合膠底、運動布料及經典鞋型的「CITYSLIDE（都會時尚）」系列，可適合搭配各種不同場合的穿著。 （陳張眾攝）

轉入滿是精品店的福寶街（rue du Faubourg Saint-Honore），HERMES愛馬仕2018秋冬鞋履展示會就藏在一間古色古香建築的2樓，需要經過兩道守衛關卡才能登門拜訪。對比與建築外的僻靜，不算大的展示空間中擠滿了想要一覽配件設計師Pierre Hardy作品的媒體、賓客們，而分為3個不同主題的房間內，每個空間都宛若遊樂場，處處玩心四起。

發現鞋履穿搭多重可能性

2018秋冬鞋履系列，設計師精心設計了一場角色遊戲，以穿著者不同生活方式、季節和風格之間的轉換切入，帶出鞋履穿搭的多種可能性。第一個房間中的兩幅東方風格掛畫為「ORIGAMI（摺紙藝術）」主題揭幕，大量採用印花絲綢、絨面羊皮材質，並以近似摺紙的方式呈現出立體的造型輪廓，散發女性的嫵媚風情。

然而對側玻璃櫥窗中，只露出腿部的模特，穿上運動鞋以跳躍或小跑步的方式大動作展示機能特性，凸顯名為「LE SPORT DANS TOUS SES ETATS （全球運動）」的子系列中，品牌以拼接網眼針織、科技帆布、光澤羊皮等多種面料混搭鋪陳的運動精神。

馬術精神融合俐落摩登感

而鞋款細節中，也不難看出這個以馬為代表的品牌精神，「NEW AMAZON（馬術精神）」系列即在鞋款踝部新增了如馬鐙帶般的雙圈設計，融合摩登感的俐落「CITYSLIDE（都會時尚）」及貼腿靴款，則注入洽似都會女騎士的率性精神。男性鞋款展示亦打出古典、當代兼具的衝突視覺感，無論皮革細柔的踩腳鞋，或是紳士樂福鞋款，均貼合男人理想的雅致生活。（相關報導轉C2）

(中國時報)