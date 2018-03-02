LANVIN迎向新世代

陳意涵以一身黑色皮裙及大衣現身LANVIN 2018秋冬女裝大秀現場。（CFP）

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中國時報
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LANVIN浪凡前後任最大控股股東王效蘭女士（左二）帶著好姊妹影后徐楓（左一），與大陸復星集團董事長郭廣昌先生（右二）聯袂現身大秀前排。（CFP）
附有可摘除式手機袋的包款，是本季最亮眼的配件之一。（CFP）

相較於眾多噱頭十足的大秀，LANVIN浪凡2018秋冬女裝的秀場顯得簡單許多，讓眾人不禁將焦點放在女裝創意總監Olivier Lapidus將如何為他倉促而成的第一個系列翻盤，以及這個剛被大陸「復星集團」收購的品牌動向上。執掌品牌16年的前任大股東王效蘭女士，也像是慶祝好事發生般換上紅袍，與現任控股股東復星集團董事長郭廣昌，在大秀前排首度聯袂現身。

回歸伸展台上本季女裝設計，似乎也暗示著世代交接的氛圍，由品牌創辦人Jeanne Lanvin女士與當時藝術家的緊密關係出發，Lapidus將自身對數位世界的憧憬帶入系列中，將藝術家Krista Kim的七彩作品，化為本季鮮黃、亮橘、電光藍等大膽色塊，並以復古的高腰褲裝與夢幻的烏干紗裙裝呈現。

配件則是本季另一大看點，除了運動感十足的膠底長靴外，肩帶掛上手機收納袋的包款，更貼近科技生活中的實際需求，令受邀看秀的陳意涵也十分喜愛。

(中國時報)

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