2018年03月02日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

泰格豪雅的智能表鑲鑽，更添奢華，全鑲鑽Connected Modular 45智能腕表，約603萬元。（TAG Heuer提供）

職棒明星陳傑憲配戴泰格豪雅智能表，表盤可自行變換，搭配棒球裝或正式西裝等造型。（石智中攝）

泰格豪雅Connected Modular 41智能腕表，3萬7500元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Connected Modular 41智能腕表，4萬700元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅（TAG Heuer）發表新款Connected Modular智能腕表，邀請謝欣穎與職棒明星陳傑憲與會。最近在IG貼出與神祕D先生親密合影的謝欣穎，被媒體追問是否新戀情，她以「給我們一點空間」、「他是很棒的男孩子」回應，並在媒體的追問下羞紅著臉說：「我不能再說了」、「沒見我容光煥發，還變胖了呢！」似乎已經默認。

IG秀出神祕D先生合影

一年多前謝欣穎在結婚前夕突然解除婚約，不僅瘦了一圈，還遠赴英國療情傷，令人不捨。近日她被狗仔拍到她與男性友人逛家具店，兩人有摸臉等親密動作，今年初她更在IG貼出她與神秘D先生的合影，似乎關係匪淺。

詢問D先生到底何許人也，謝欣穎不禁喜形於色，笑說D先生是她認識10年的好朋友，是很棒的男孩子，進一步詢問D先生的年齡、職業等背景資料，謝欣穎顧左右而言他，一概以「我也不知道」回應，呵護這段感情的用意十分明顯。

職棒明星陳傑憲同台

泰格豪雅發表新款Connected Modular智能表，強調可以依個人喜好提供模組化配件，除了可選擇表盤外，還可自行更換表帶，謝欣穎除了為陳傑憲組裝一只藍白色橡膠表帶的智能表外，還應媒體要求為D先生設計一款藍色表盤、褐色表帶的泰格豪雅智能腕表，濃情蜜意盡在不言中。

除了要價37500元起跳的Connected Modular智能表外，泰雅豪雅昨日還展出全球第一只鑲鑽的智能表，要價逾600萬元，整只表鑲了重達近24克拉的鑽石，是繼SIHH首度曝光後，台灣是全球巡展的第一站，可見對台灣市場的重視。

(中國時報)