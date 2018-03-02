乘著 LUXGEN U5環島玩色

2018年03月02日 04:11 中國時報 陳大任 報導

3月8日起展開「U5紅藍大對抗 投票集氣我挺你」網路活動，在 LUXGEN臉書粉絲專頁投下最喜愛的U5，就有機會獲得Nintendo Switch紅藍遊戲機。右起哈孝遠、曹中庸副總經理、蔡文榮總經理、巴鈺。（陳俊吉攝）

去年哈孝遠與巴鈺在《食尚玩家》經歷一場史上最臨時的瘋狂企畫，主持人必須賣盡老臉、用盡人脈，還得自己開車、規畫路線，並由LUXGEN U5陪著他們完成環島旅程。兩人昨（1日）在LUXGEN U5「FUN玩雙色、紅藍對決」發表會上再相逢，哈孝遠笑巴鈺沿途在車上一直睡，巴鈺忙辯稱是車子好坐才睡到翻。

LUXGEN U5為國產首創可由消費者客製化的車款，專屬配備超過千種搭配，除自由選擇「FUN玩雙色」，更可依照喜好搭配「紅／黑」、「藍／黑」客製版內裝配色、獨特造型「車身貼紙」、酷炫「撼動重低音喇叭與炫藍升降高音喇叭」、電動天窗、原廠「車載導航4.0」等打造專屬風格。

另外，針對AR環景版或旗艦HiFi版也推出雙色客製車（烈焰／風暴版），2.5萬元擁即可擁有總價達4.5萬元的「紅／黑」或「藍／黑」客製版內裝配色、「FUN玩雙色」、獨特造型「車身貼紙」與原廠「車載導航4.0」。

(中國時報)