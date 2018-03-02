2018年03月02日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

弘爺漢堡中西式早餐並重，特別是漢堡肉增加20％。（吳奕萱攝）

早安美芝城在連鎖品牌獲得諸多獎項肯定，牛肉堡為招牌。（吳奕萱攝）

肯德基新品雙人早餐超優惠，燻腸鮮蔬蛋烤餅單點35元起。（肯德基提供）

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麥當勞好時光大早餐，套餐119元。（麥當勞提供）

肯德基新品，煙燻嫩雞捲享樂盒，99元。（肯德基提供）

拉亞漢堡主打美式早餐連鎖，各式漢堡和義大利麵俱全。（吳奕萱攝）

台灣早餐愈來愈講求精緻，過往有英倫風格的「早午餐」文化，漸漸席捲國人飲食習慣。昨（1）日台北國際連鎖加盟春季展登場，早午餐品牌依舊強勢，濃厚起司的龐貝黃金派、會噴汁的牛肉漢堡，或是視覺搶眼的牛肉翡翠捲餅等新口味一字排開，令人食指大動。

拉亞漢堡以熱壓製作

以美式早餐起家的拉亞漢堡，近年優化門面設計，打造鄉村風格，從義大利麵和各式漢堡菜單齊全；曝光新品「龐貝黃金派」及「龐貝黑曜堡」，45元起，訴求以熱壓的方式製作漢堡，並加入大量起司，熱壓的瞬間融化起司，成功做出品牌差異化。

麥味登主打法式特餐

麥味登、早安美芝城皆由知名老品牌轉型，前者以法式特餐為招牌，羅勒鮪魚廣受好評，新品牛肉翡翠捲餅特餐賣相也十足，後者主打「會噴汁的牛肉漢堡」，口味有4種以上，號稱料多到噴出來。而弘爺漢堡為台中連鎖第一名，除了日式燒肉炒麵、德式香腸帕瑪森特色餐外，近期還把豬肉堡份量「加20％」，給消費者大大滿足。

速食業推新口味

速食業者也沒在怕，肯德基釋出低價優惠，廣受早餐族好評的捲餅系列，推出新口味「燻腸鮮蔬蛋烤餅」，35元起，厚實口感層次備增，新品限定銷售至4月2日止，另推出雙人超值優惠餐8折起。而麥當勞好時光大早餐推出3年多，搭配新鮮雙炒蛋，健康的訴求也成為長期熱銷餐點。

(中國時報)