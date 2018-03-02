百貨換季出清下殺1折

2018年03月02日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

SOGO忠孝館Cath Kidston清新木蘭花斜背手提包，原價3880元、特價1900元，限量10只。（SOGO提供）

新光三越台北南西店二館DOUCHANGLEE長版外套，原價8680元、特價2604元，限量10件。（新光三越提供）

SOGO忠孝館BLUNT炸彈客限量款直傘（大號），美國洛杉磯插畫家Michael C Hsiung設計，原價2980元、特價2324元，限量10支。（SOGO提供）

SOGO忠孝館earth music & ecology經典花瓣領花朵洋裝，原價1900元、特價790元，限量10件。（SOGO提供）

百貨季末出清，小資女趁機添購行頭最優惠。新光三越台北南西店二館租約5月到期，3月1日起至5月15日舉辦二館BYE BYE SALE，全館超過200個品牌加入，推出女性服飾、化妝品、珠寶等3折起，部分商品下殺1折；4日前旺旺卡利High最後倒數，刷1萬元起回饋4至6％還可累計好康。

新光三越台北南西店二館訴求市場最低價，部分專櫃新品也加入活動，至於二館結束後，哪些品牌去留？業者還未公布。這次出清會分波段下殺，首波3月8日至11日針對貴賓卡友推出「小資女購物金」，當日當店單筆消費滿2000元送抵用券100元，限量4000份。期間不同商品有多元優惠，大衣或飾品有「萬元商品2999元帶走、千元商品499元入手」， 與「女服配件一口價500元」、「珠飾化妝品 周六限定 千元有找」、「設計師外套全面3折起 百元單品瘋搶」、「內睡衣知名品牌 全面加1元多一件 破盤下殺 買一送一」。滿心集團、NEW BALANCE、NIKE、THE BODY S HOP、瑞康屋等同步辦特賣。

遠東SOGO忠孝館12F活動會館3月4日前有「40大流行品牌盛典特賣會」，earth music & ecology、JILL by JILLSTUART等人氣女裝最低2折起、千元有找；美式休閒服飾CACO紅標商品3件58折，英國品牌Cath Kidston全面5折起、2件再9折。快樂購卡友當日單筆滿1000元有來店禮，3月1日、2日送圍巾，限量200條，3月3日、4日送冰霸杯，限量200份；滿2500元再送運動風衣及圍巾，限量200份，皆送完為止。

(中國時報)