歡樂之家的背後 我的爸爸是同志

漫畫家艾莉森‧貝克德爾留著短髮，戴黑框眼鏡，就像從她畫的漫畫裡走出來似的。（Credit: John D. & Catherine T. MacArthur Foundation.）

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中國時報
／台北報導

一個拉子女兒鼓起勇氣向家裡出櫃，卻意外發現平時不苟言笑的嚴肅父親竟然也是同志。美國漫畫家艾莉森．貝克德爾在40歲時決定回溯家庭故事，以女同志的視角，回憶隱瞞性向、結婚生子又自殺的父親，「父親過世時，我只是一個孩子，不會寫作、不會畫畫，不曉得該怎麼面對自己的情緒。如今創作這本書，是我對父親的漫長告別。」

他的終局 是她人生的開端

漫畫中，貝克德爾回憶父女相處的時光，從蛛絲馬跡尋找父親的同志身分。她繼承父親的文學愛好，更在費茲傑羅、普魯斯特和王爾德的文學作品中，看見父親的困頓和遺憾，「老爸的生命終局成為我的人生開端，他謊言的盡頭剛好是我面對真相的起點。」

漫畫《歡樂之家》出版後，不只得到美國漫畫界最重要的「艾斯納獎」，還被杜克大學列為新生推薦書單，連《紐約時報》等書評媒體都盛讚，是結合漫畫圖像與文字的先驅之作。

今年57歲的貝克德爾，出生於賓夕法尼亞州的林業小鎮，父親一邊在高中教英文，一邊繼承祖傳的殯葬業，小孩因此將葬儀社以英文諧音暱稱為「歡樂之家」。

兩部作品 父母的兩面故事

然而，貝克德爾的父親在她20歲時車禍身亡，正好是在她出櫃、發現父親是同志、母親決定要跟父親離婚之後，讓她不禁在心中認定：父親是故意被卡車撞，而她的出櫃間接導致了父親的自殺。

臉譜出版社編輯廖培穎表示，貝克德爾19歲向家裡出櫃，大學畢業後，在一間討論女性主義的小報社工作，1983年開始在報紙上連載短篇女同志漫畫《小心拉子》，2006年出版的《歡樂之家》，雖然是漫畫，劇情卻猶如小說層層展開，有豐富的文學性。

廖培穎表示，「貝克德爾花了6、7年的時間創作《歡樂之家》，認為這本書猶如她獻給父親的喪禮。2012年的續作《我和母親之間》，則是透過心理學和精神分析，回溯母親在這段婚姻中被消音的故事，兩本書一體兩面。」

揭露祕密 讓家族承受壓力

《歡樂之家》曾多次被改編為音樂劇，2015年更獲得東尼獎最佳音樂劇等5項獎項，貝克德爾也在2014年獲得麥克阿瑟天才獎肯定。然而以漫畫、音樂劇形式揭露家族的祕密，雖然有取得母親與其他家人同意，但也還是帶來無形的壓力。

貝克德爾的母親熱愛舞台表演，卻在音樂劇演出前過世。貝克德爾在訪談中坦承，她無法想像母親坐在台下看表演的樣子，「我這樣揭露家族祕密其實對她很殘忍。她是個沉默的人，卻必須忍受私密的故事被親友甚至陌生人知道，要她看音樂劇太痛苦了。但我很希望她知道，這部劇演出後得到許多好評。」

(中國時報)

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