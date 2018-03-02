夏目漱石 森鷗外 漫畫世界相遇

2018年03月02日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

夏目漱石和森鷗外是日本明治時期的知名作家，但兩個生於同時代、曾先後住在同一間屋子、幾乎是鄰居的大文豪，實際上到底有沒有見過面？漫畫家谷口治郎和原作關川夏央，將明治時期的文學小故事畫成漫畫《「少爺」的時代》，不只看見當時知識分子在報效國家與自我意志之間的掙扎，也能窺見名著《少爺》、《舞姬》寫成的經過。

衛城出版社編輯夏君佩表示，「這套不是讀來輕鬆的漫畫。它有如明治時期的文學浮世繪，讀者平時比較難一次追溯同時期所有的作家，卻能透過這套漫畫，同理其中的人物，透過立體的角色們，看到整個時代的故事。」

漫畫以小說家夏目漱石、森鷗外、詩人石川啄木、社會主義者幸德秋水等文學圈人物為主角，首卷從昭和38年（1905年）開始，描述夏目漱石自英國留學歸來，到東京帝國大學文科大學教英國文學時，剛發表《我是貓》，正在醞釀構思《少爺》的情節。

第二卷則描述森鷗外小說《舞姬》的靈感來源。森鷗外在德國留學學醫時，搭救一位舞者愛麗絲，兩人交往，愛麗絲甚至追隨森鷗外來到日本，但森鷗外懷著貢獻國家的責任感，決定拋棄愛麗絲。她在赴日36天後搭船返回德國，卻成為森鷗外筆下雋永的「舞姬」。

身處同一個時代的人們，有時一同喝著啤酒暢談國家大事，有時在路上偶遇，談論朋友近況，或者發發牢騷。某個經過日本新橋火車站的下午，夏目漱石甚至遇見後來刺殺內閣總理伊藤博文的朝鮮刺客安重根，以及後來二戰時日軍最高領袖東條英機。夏君佩表示，「這些事情在歷史上到底有沒有發生過，我們不得而知，但是在漫畫的世界裡就發生了。」

谷口治郎生於1947年，出身日本鳥取縣，曾獲日本手塚治虫文化賞和法國藝術文化騎士勳章，作品不只在日本受到肯定，在歐洲也備受讚譽。他的創作題材類型廣泛，在台灣最知名的作品是療癒系漫畫《孤獨的美食家》。2017年2月病逝，享壽69歲。

谷口治郎在39歲時，和漫畫原作關川下央合作《「少爺」的時代》，1987年起在日本出版。谷口治郎曾表示，「這是我付出最多心力的作品。」過去漫畫常以簡化、符號化的動作、表情來詮釋單一的喜怒哀樂，他當時卻刻意畫出細微的情緒變化。就連背景也寫實描繪，像是夏目漱石和小泉八雲喜愛的東大文學院池塘畔，甚至能按圖索驥找到同一個角落。

(中國時報)