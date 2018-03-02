漫畫罌粟花 回不去的伊拉克

漫畫家布莉吉特·范達克利的父親是伊拉克人，媽媽是法國人，小時候住在伊拉克，透過漫畫回憶被戰爭破壞前的家鄉。（圖片取自網路，Bernd Schwabe@wikicommons）

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中國時報
／台北報導
在漫畫編劇布莉吉特‧范達克利的童年記憶中，伊拉克有悠遠的古文明遺址，也有漂亮的紅色罌粟花。（臉譜出版提供，Coquelicots d'Irak c 2016, Brigitte Findakly, Lewis Trondheim & L'Association）

談到伊拉克，你會想到戰爭、恐怖組織伊斯蘭國，還是那個曾經孕育兩河文明、歷史悠久的國家？法伊混血的漫畫編劇布莉吉特．范達克利，童年在60年代的伊拉克度過，後來舉家遷居法國，幾次有機會返鄉探親時，發現伊拉克社會愈來愈保守，當年的美好再也不復返，近年更慘遭戰爭和恐怖組織的摧殘。

范達克利於是與她合作超過25年的先生、法國漫畫家路易斯．通代合作，將記憶中的童年的伊拉克畫成漫畫《伊拉克的罌粟花》，她在接受美國媒體採訪中表示，「當伊斯蘭國進到我的出生地摩蘇爾，我明白我和伊拉克的關係再也回不去了。」

范達克利1959年出生，父親是伊拉克牙醫，母親是法國人。她在伊拉克度過童年，雖然是基督徒，卻能和穆斯林一起在課堂上讀《可蘭經》，「小時候的我就像任何一個普通小女孩一樣，我是基督徒，但最要好的朋友、鄰居是穆斯林。60年代的伊拉克很平靜，我從沒看過上吊、死人或戰爭的場景。」

14歲時，范達克利隨家人移居法國，離開生活愈來愈辛苦的伊拉克，1977、78年和89年，她和家人三度回伊拉克，發現社會愈來愈極權，女性在公共場合開始不能裸露肩膀、膝蓋，家家戶戶必須掛上獨裁者海珊的照片。

2014年，范達克利決定開始寫下童年在伊拉克生活的點滴，「現在的伊拉克和我小時候很不一樣，而且情況愈來愈糟，我想要留下當時的記憶和親友們的故事。」在法國報社的邀稿下，通代和范達克利合作，將故事改編成漫畫《伊拉克的罌粟花》。

漫畫一開始，是一張小女孩范達克利和家人在伊拉克古城、亞述王國的尼姆魯德的獅子石像前的合照，而尼姆魯德在2015年已經被伊斯蘭國破壞摧毀。范達克利寫著：「每到周五，我們會到摩蘇爾一帶野餐。尼姆魯德古城遺址是我們常去的地方。要是當初我爸知道，這些獅子有一天會被破壞，他大概就會換個方式取景了。」

(中國時報)

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