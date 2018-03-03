辜嚴籲婦聯會資產全歸國庫

2018年03月03日 01:24 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

針對婦聯會相關爭議，婦聯會前主委辜嚴倬雲透過影片發表聲明。（摘自中天新聞）

婦聯會案風波不斷，昨又出現新轉折。人在美國、久未公開露面的前主委辜嚴倬雲隔海發聲，強調辜家沒有任何不法，或是需要隱瞞的事，更沒有將婦聯會一毛錢放入私人口袋，因此絕不會迴避任何公正調查。她更呼籲，現任主委雷倩及所有會員，應將全數資產轉歸國庫所有，不該轉入任何黨派。

風波不斷 簽行政契約惹議

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年7月起與內政部、黨產會展開協商，但未能達成共識，時任主委辜嚴倬雲遭內政部撤換，改由雷倩接任。

雖然三方最終在去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會捐343億元給國庫，轄下的婦聯基金會、聽障基金會、華興育幼院，以及華夏婦女基金會等4大基金會的董事會進行改選，並在1個月內簽署行政契約。

原以為全案將在簽約後落幕，但婦聯會內部卻傳出不同意見，認為不應簽署形同「認罪協商」的行政契約。婦聯會今年1月31日召開臨時會員代表大會，經投票表決，推翻簽約的決議；隔天，黨產會隨即開會認定婦聯會為國民黨附隨組織，並進行後續調查。

稱無不法 不迴避公正調查

近來，黨產會也已約詢，包括辜嚴倬雲三女兒辜懷如在內等婦聯會相關人員。辜嚴倬雲昨親上火線，透過影片鄭重聲明，婦聯會案的發展，讓她受到很大的汙蔑，不得不親自對大家說明。

辜嚴倬雲感嘆，她已經97歲了，身體不好、狀況不穩定，醫師不允許她旅途奔波。她無法天天澄清不實傳言，且造謠抹黑的速度，遠超過她能澄清事實的能力。

辜嚴強調，她願意和國人保證，辜家沒有任何不法，沒有一毛錢放入私人口袋，甚至還貼錢給婦聯會，「我們絕不會迴避任何公正調查。」

照顧軍人軍眷 非轉入黨派

辜嚴倬雲也還原當初協商的過程。她說，曾透過參與協商的律師，表達將所有資產捐給軍人退撫基金，回歸婦聯會成立時的初衷，但卻沒被接受。

辜嚴表示，她現在仍期待，並呼籲雷倩和所有會員，將婦聯會全數轉歸國庫所有，繼續照顧軍人軍眷，而非轉入任何基金會或其他單位，而這也是釜底抽薪、最快讓整起事件落幕的方式。

對此，雷倩則回應，看到辜媽媽身體健康神清氣爽，大家非常感動，也都很想念她。但她也強調辜嚴有些想法，在先前行政協商時期就被政府否決，有些想法則可以建議常委會再討論。

(中國時報)