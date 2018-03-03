國台辦、港澳辦 傳將合併

2018年03月03日 01:24 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸新一屆全國兩會即將登場，積極推動的「深化黨和國家機構改革」方案也逐漸曝光。據香港《明報》消息，國台辦與港澳辦將合併，組建「國務院台港澳事務辦公室」。報導引述消息指出，此舉將有利於打擊「港獨」和「台獨」。

對此消息，曾任港府首席智囊的大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳證實，大陸部分黨政機構確實要合併，且可確定國台辦和港澳辦將不會單獨存在。不過，黨政機構具體如何合併，目前不明，比如中共中央台辦是否繼續存在或合併到新機構。

統戰部擴職能 海協併入僑聯

中共中央分別在2月6日和2月28日舉行黨外人士座談會和民主協商會，通報「深化黨和國家機構改革的決定」和改革方案。而除了新組建台港澳辦外，《明報》表示，海協會將併入新組建的「中國僑胞聯合會」（僑聯）。有分析指出，近年港獨、台獨崛起，大陸合併類似機構，可更有利強化反獨。

據報導，預計改革後的中共中央直屬機構為9個，包括中央辦公廳、中宣部、中組部、統戰部等。其中，中宣部加掛中央文明辦、中央對外宣傳中心、國務院新聞辦牌子。

至於合併台辦和港澳辦，方案指出，是為促進台港澳地區對外交流和經濟發展，整合部門資源，形成台港澳地區協調管理合力，台港澳事務辦公室調整為國務院辦事機構。而新的統戰部則將聯繫和協調台港澳辦、僑聯、工商聯等部門。

全國台聯撤銷 國務院組19部

去年9月才接任港澳辦主任的前中聯辦主任張曉明，則未知在新機構內的位置。

黨群團體部分，則以組建中國僑胞聯合會為主，將僑聯、全國台聯職能合併；撤銷海外歸僑聯誼會、台灣同胞聯誼會、海協會。此為加強海外僑胞、歸國僑胞、台胞、港澳同胞宣傳發動、組織聯誼和經濟文化交流工作，整合社團工作力量。

據報導，改革後的國務院組成部門19個，相較過去25個少，其中民政部、教育部、民族委、文化部、水利部、農業部、衛生和計劃生育部、科學技術部、國安部、監察部、審計署、住建部，都有調整合併可能。

(中國時報)