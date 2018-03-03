陸企惠台 2倍薪搶長照人才

2018年03月03日 01:24 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

台灣長照產業發展成熟，且照服員視客如親，被對岸相中成為挖角目標。圖為獲新北市政府表揚的績優照服員溫潔瑄，細心攙扶年邁長輩。（本報資料照片）

大陸國台辦日前公布31項惠台措施，開放力度之大、前所未見，以高端房地產起家的大陸泰禾集團，隨即宣布將來台招募近百位長照產業人才，並祭出2倍以上薪資及順暢升遷管道，5年內還會陸續招聘3、500位中高階幹部，成為大陸對台政策發布後，第一個響應的陸企。

根據統計，2016年底，大陸65歲以上人口已達1.5億，占總人口10.8％，且預計到2020年，高齡者將暴增至2.48億人，高齡化水平會達到17.17％，逐步邁向高齡化社會。

相中視客如親特質

泰禾集團看準商機，預計在2018年投入200億人民幣，發展長照養老產業，首年目標就是在北京及上海各展1萬床，提供包括養護、長照及日間照顧等服務，5年內還會再投入500億人民幣拓展規模。此次會跨海來台招募人才，就是相中台灣人「視客如親」的服務態度。

在台從事長照工作超過20年的郭姵伶，除是多家長照機構執行長，更在大學授課，此次被延攬擔任泰禾集團長照部門負責人，她有感而發的說，台灣近年積極推動長照相關社會福利，但訂定高標準薪資福利及工時制度，卻沒有幾個單位負擔的起。

高額成本無法反應在收費上，只能在超收、低價的惡性循環中不斷輪迴，郭姵伶坦言，當初從外國讀書回台，一心想為台灣長照環境奉獻所學，投入20年後，如今卻替陸企來台挖人才，除了心情複雜外，她也表示「台灣這種環境已經沒有願景」。

5年攬500中高階幹部

幾個月前已經赴陸參與籌畫工作，她深深感受，對岸生機蓬勃且發展快速，即便是一個快遞小弟，似乎對未來都充滿期待；反觀台灣受到低薪、高工時壓迫，年輕人好像看不到遠方，這也是她為什麼選擇出走的原因，「因為不想成為溫水中的那隻青蛙」，所以決定出去看看世界。

郭姵伶強調，此次徵才是希望有3、5年長照經驗，過去就要上戰場、進行對岸訓練工作。她建議，個性必須非常積極，否則大陸「水很深」，並沒有那麼好混；她也透露，月薪至少6萬台幣以上，集團高層還覺得很便宜，相信條件會比台灣現有環境好。

(中國時報)