長照老兵登陸 要為家鄉爭口氣

2018年03月03日 01:24 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

長期擔任台南市政府及屏東縣政府長照政策顧問，也協助衛福部長照2.0規畫的郭姵伶，自稱是台灣長照界老兵，此次決定出走到對岸，她接受採訪時頻頻道出「難過」、「不捨」等字眼，最後忍痛決定離開，強調絕不是只有薪資考量，「在這裡真的悶壞了！」

美國密西根大學社會工作碩士，1998年畢業返台投入長照，郭姵伶一直期許為年輕人創造幸福企業的的職場，「畢竟員工薪資感受到幸福，對於受照顧的老人才會幸福」，因此之前任職的悠然山莊安養中心，平均雇用照服員年紀27歲，薪水也比一般行情高1至2成，且流動率低。

但在一例一休實施後，大部分經營者無法將加班費轉嫁給長輩，只好不顧服務品質，減少照服員加班時間；甚至要求廚工、清潔人員取得照服員證照以降低成本，她不願如此，只能求去。

目前大陸養老政策開放，業主可自行定價競爭，對照服員祭出高薪及完善培訓、升遷管道，跟台灣高低立判。「誰不希望家好，但家被搞壞了，只能忍痛出走。」郭姵伶強調，自己在台灣年薪已超過百萬，沒有必要再為了錢離鄉背井，「真的是被氣到」，但既然要去，就會把品質弄好，為家鄉爭一口氣。

面對國台辦發布的惠台政策，隨即有大陸企業響應，長期觀察兩岸情勢的屏東大學教育行政研究所長李銘義直說，以為半年後才會看到效應，未料反應來得急又快。

不過他強調，並不會覺得太訝異，因為大陸政治力度絕對比想像中快很多。

李銘義樂觀看待對岸來台徵才的趨勢，其實有助台灣培育年輕人才，因國際人才流通是市場化，一旦有能力的人出走，台灣勢必能追補培養新的一群，能夠讓年輕人有比以往更多機會，所以樂觀其成。

但李銘議也指出，大陸是一個競爭型的市場，因除非把能力累積到頂尖，否則也沒那麼容易西進，因為一旦被認為不適合，很快就會被踢回來了。

(中國時報)