陸發展神速 賴揆稱「台灣幫的忙」

2018年03月03日 01:24 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

大陸國台辦提出31項惠台措施，行政院長賴清德昨在立法院答詢時表示，希望中國大陸能了解，大陸能發展到今天的地步，「沒有台灣人的幫忙可以嗎？」台灣過去幾十年資金、人才和技術進入大陸，現在大陸當然希望更進一步引領台灣的智慧進去，「這個我們都可以理解」。

大陸國台辦日前發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，在台商經營、台灣民眾學習、創業、就業、生活等方面，推出31項具體措施，國民黨立委曾銘宗昨在立法院會質詢賴清德，對於大陸國台辦提31項惠台政策，賴清德有何評論？

賴清德說，中國大陸提出這樣的政策可以理解，台灣社會這幾十年來幫助中國大陸多少，今天大陸能發展到今天的地步，「沒有台灣人的幫忙可以嗎？」希望大陸在國際社會封鎖台灣、處處打壓時，能考量台灣曾幫助過大陸。

曾銘宗也問到，賴清德對兩岸現狀有何看法？賴清德說，國際社會對蔡英文總統處理兩岸問題上的穩健是肯定的，總統也釋出許多善意，包括就職演說及其他重要節日的演講，都表達尋求兩岸和平發展及促進交流的立場，「我認為我們應該給蔡總統在兩岸政策上必要的支持。」

曾銘宗追問，近期台灣會釋出哪些善意？賴清德反問，「中國大陸什麼時候對我們釋出善意？」他說，中國大陸在國際社會上處心積慮封鎖我們，即便蔡總統在就職演說上超出她的競選承諾，在參與ICAO 、世衛組織、國際刑警組織方面還是受到打壓，台灣民間社團的國際參與也被排擠，這部分我們應該要去思考。

陸委會副主委林正義在答覆民進黨立委鄭寶清質詢則說，大陸31項惠台措施大部分是舊的，真正新的不到一半，表現上是「惠台」，但實際上是「利中」，對中國大陸有利，包括台商的投資、土地、租稅都跟大陸有關。

兩岸政策方面，林正義說，包括國台辦可能與港澳辦合併，大陸國家主席習近平可能會打破兩任任期限制，近40個部會縮小到20個等，即將看到中國大陸未來一、兩周會有很大變局，有很多熟悉的部會、人事變革，包括習近平也都是我們密切觀察重點。

(中國時報)