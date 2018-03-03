台師跨海任教 房事最難搞定

2018年03月03日 01:24 中國時報 李侑珊 ／台北天津、廈門連線報導 ／台北天津、廈門連線報導

大陸祭出31項惠台政策，涉及教育領域眾多，並鼓勵台師赴陸任教，而近來台師前往大陸大學任教人數增加，最渴求獲得解決的是居住問題，即便陸方在去年底，向港澳台人員釋出公積金買房政策，不少陸校也讓台師在校內租房，但消息流通率欠佳，再加上申辦流程不明確，台師申請住房補貼大不易。

目前加入大陸台籍教師微信群人數約達350人，大陸住建部、財政部、人民銀行、國台辦、港澳辦共5大部門，去年12月釋出措施，讓台灣居民比照大陸居民的福利，在繳交住房公積金後，可提取使用在買房、租房補助優惠，且若返台或到其他國家，還能提取公積金帳戶餘額。

曾在景文科大任職、現為浙江旅遊職業學院中澳國際酒店管理學院副院長的楊燿誠說，公積金是從薪水中提發，提撥比例自最低5%至12%不等，假設台師在大陸工作3年之後改往其他國家地區工作，還可提領出來，最重要的是，有了公積金便可在大陸貸款買房，這對台灣人在大陸工作，具有穩定性的效果。

台師想要獲得住房公積金，大多需自行申請，或是主動找校方爭取；天津工業大學台籍講師徐偉軒說，身邊有台灣老師申請到公積金住房補貼，但台師在陸校任教，大多採合約制，時間一到便要重新談合約，校方也不會主動告知台師，目前有哪些優惠補助措施、補助申請作業程序等，各省市、各校作法不一，台師必須自行掌握消息。

已在北方某「雙一流」大學任教的北京清華大學台灣博士生說，有台師朋友獲得公積金住房補貼，但每人成功申請的條件有所不同，申辦流程難以掌握，台師渴求在大陸能穩定發展，因此期盼惠台政策能更加具體，並一致化，普及在大陸的台灣民眾。

(中國時報)