照服員恐掀出走潮 衛福部也怕怕

友善列印
中國時報
／台北報導

有大陸企業計畫以2倍薪資來台招募長照人才，衛福部表示，目前尚未得知相關「徵才」訊息，但國內目前長照人力缺乏，政府會對此展開密切追蹤，不過衛福部強調，長照是極重人與人接觸的工作，能否輕易融入當地機構和家庭，值得有意願者思考評估。

衛福部次長、長照司籌備辦公室主任薛瑞元說，不同於有證照制度的醫事人員，照服員的名單相較無法去控管，但根據推估，我國目前有10萬多人接受過長照訓練，但僅有2成留在長照產業，導致長照一直在缺人。

薛瑞元指出，若對方徵的「照服員」，對於有意願者來說，有數點很值得考量；例如所謂的2倍薪資，基準點是如何計算？

薛瑞元推測，或許對岸來台徵的是較高階、具高技術水準的長照人才，否則對於初階的照服員，對岸人力比我們多那麼多，「有必要來台徵人嗎」？

台北市社區銀髮族長期照顧發展協會理事長、本身也是長照機構業者的吳第明表示，過去10年來，陸續都有聽到長照的照服員、護理師、社工被聘到大陸的消息，盼能從我們這邊學到完整、人性化的照顧。

吳第明說，除了薪資較高之外，由於我國長照人才到對岸，多是擔任管理職，在對岸法令較寬鬆、沒有評鑑制度的情況下，赴陸者不用像在台灣一樣，被要求很多的文書作業，壓力小、工作內容也較輕鬆，「這些都是國人赴陸的主因」；但他強調，畢竟願意離鄉背井的人還是少數，加上此次對方來台徵才的人數不多，不會太擔心有大量缺人的情形。

(中國時報)

賴揆：電價目前不漲 免恐慌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。