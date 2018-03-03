新聞透視－查嘸金流證據 黨產會難服眾

2018年03月03日 01:24 中國時報 王正寧

婦聯會因為拍板不與內政部簽署行政契約，隨即遭黨產會認定為附隨組織，並展開大規模調查及約談行動；此外，隨著辜嚴倬雲辭去常委，以及所有職務後，主委改選議題，更引發內部矛盾，甚至公開叫陣。

內有路線之爭 姊妹相殘

對於這個婆婆媽媽組成的團體，因為前第一夫人蔣宋美齡的關係，黨產會早就磨刀霍霍，寧可錯殺、不願錯放。在婦聯會毀棄一紙行政契約後，一場鋪天蓋地的約談與調查自是不待言，包括辜嚴倬雲的家人以及會務人員都面對極大壓力與恐懼。

另一方面，在「大家長」退出之後，婦聯會的路線之爭也浮上檯面，先是接任主委的雷倩簽署行政契約被推翻後，改選的問題也接踵而來。面對是否改選態度轉變，兩派人馬街頭叫囂、互嗆，內鬥毫不手軟。面對姊妹相殘、內外交迫、社會對立、內耗，資產繳交國庫未嘗不是最好的止血方式。

持平來看，在威權時代創辦的婦聯會，能夠課徵「勞軍捐」，本就屬「特殊組織」。但黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，本就缺乏直接證據；如今尚方寶劍開鍘，所持的理由婦聯會拿不出「勞軍捐」流向資料。

外有黨產會追殺 民主倒退 黨產會對於金流有所質疑，並指控辜家隱匿資料，但至今只是透過放話，卻提不出證據，這般「有罪推定」地威嚇老百姓與人民團體，難道不是民主的倒退？這和稅捐稽徵單位要你提供20年前的報稅與繳稅證明，否則就要補稅何異？

半世紀以前的「勞軍捐」有不法之處，本該依法究辦，雖然用21世紀的價值標準去盱衡上世紀的是非，猶如「用清朝劍斬明朝官」一樣荒謬，但只要依法合憲，自可杜悠悠之口，否則一個明顯違反針對性立法、無罪推定、法律不溯既往等原則成立的機關，執行公權力難令人心服。

從法治國的角度來看，婦聯會本冀望尋求司法審判爭取一線生機。只是，司法是否真的會站在婦聯會這一邊本就難以逆料；一樁歷史懸案硬要找出「真相」，黨產會的「神探」也辦得毫無章法，整個社會國家在所謂轉型正義的口號催眠下空轉。

回歸成立初衷 完美落幕

如今，婦聯會全部資產捐給國庫做為軍人退撫基金，回歸成立時的初衷，應該也算符合社會期待，「兩害相權取其輕」的完美落幕。

(中國時報)