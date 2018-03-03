辜嚴表清白 盼婦聯會團結

2018年03月03日 01:24 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會日前拍板不與內政部簽署行政契約，隨即遭黨產會認定為附隨組織，並展開大規模調查及約談行動。前主委辜嚴倬雲昨發表聲明，呼籲將全數資產轉歸國庫所有。學者認為，辜嚴倬雲的態度是表明她的清白，同時希望婦聯會不要再有紛爭，讓婦聯會內部重新團結、回歸和諧。

辜嚴倬雲聲明強調，婦聯會的資產沒有一毛錢放入私人口袋，他們也絕不會迴避任何公正調查，她並呼籲婦聯會所有資產，應可全數轉歸國庫所有，但絕不應也不該轉入任何基金會或其他單位。實踐大學副教授賴岳謙認為，辜嚴的態度是要向葉俊榮、婦聯會及台灣所有民眾表明，婦聯會基金可以被檢驗，內政部可以調查，證明她是清白的。

賴岳謙說，辜嚴倬雲先前的做法是認為內政部作法太粗糙、蠻橫無理，但最後竟然引起這麼多紛爭，這是辜嚴倬雲最不願見到的。賴岳謙認為，辜嚴原來堅持的只是正義和道理，卻演變成內部紛爭，這樣就失去婦聯會創立以來對社會貢獻的意義。而不團結的原因可能來自於基金的運用和支配，如果全部回到國庫、回到國家，就沒有紛爭。

不過，賴岳謙說，這筆錢國家怎麼處理，法律上內政部有沒有這個權利接收這些款項，以及辜嚴倬雲的主張是否就能被執行，都還要觀察。

律師葉慶元則說，原本三方契約是規定婦聯會將9成資產捐給長照、榮民醫療等政府基金，這部分立委監督不到，但若直接捐給國庫，而不是基金會或其他單位，立委就可以監督，這樣會比原來的方案好，「沒有反對的理由」。

對於這樣的做法是否會有後遺症，葉慶元說，就他的理解，辜嚴倬雲是反對不清不楚的和解，她憂慮之處在於捐給作業基金，恐怕會變成政府的私房錢，因此辜嚴倬雲才會主張讓婦聯會全部資產回歸國庫，讓這些錢得以受到監督。

(中國時報)