潘維剛附和贊成 雷倩稱再討論

2018年03月03日 01:24 中國時報 王正寧 、 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

對於婦聯會前主委辜嚴倬雲隔海發出聲明，力主婦聯會全部385億財產回歸國庫，並用於照顧軍人軍眷，婦聯會前常委潘維剛聞訊後表示由衷的敬佩與贊同。她認為，今日婦聯會遭此劫難，全因「匹夫無罪、懷璧其罪」所引起。

主委雷倩則態度保留說，去年10月19日辜媽媽赴美後，辜家人曾提出全捐給軍方照顧軍人、軍眷的構想，在12月初經常委會通過為備案，先由律師代表試探可行性，後由葉金鳳副主委代表正式提出。試探的結果是，全捐可以，全捐給軍人不行，且全捐仍須接受公派董事進入基金會。

不過她也說，現在婦聯會的運作模式是常委會合議制，辜嚴倬雲的意見，會儘快送常委會討論。

潘維剛指出，2016年政黨輪替後，如狼似虎的蔡政權上台後，搶權、搶錢、搶位吃相極為難看的嘴臉，早已人盡皆知，婦聯會擁有如此龐大，高達385億的財產，豈能予以放過？她說，依法而論，婦聯會不論組織、人事、業務運作以及財務來源等均與《不當黨產條例》第4條，所謂政黨附隨組織及不當黨產的構成要件並不符合。

且自成立迄今，數十年來的業務運作多為興建軍人眷舍及勞軍支出等，且所有支出基本均以支票支付，都可由銀行電子檔中調查的一清二楚，毫無機密，本來就沒有任何弊端或違法的情事。當然其相關財務及會計資料，亦應與《促轉條例》的「政治檔案」無所關連才對。

因此，對於辜嚴倬雲的談話，潘維剛表達十二萬分的支持，也呼籲婦聯會現任主事者雷倩能夠立刻公開支持此一主張，內政部及黨產會也能同意，既然全部財產取之於勞軍捐款，就應該回歸軍用，把所有385億財產全數交予國庫，依預算法受國會監督用於軍人軍眷（包含退除役軍人軍眷）。讓所有紛擾到此為止、一次解決，她相信這是公平正義、廓然大公的無私做法，也是全民所支持和樂見的最佳結果。

(中國時報)