黨產會樂觀其成 籲速交回檔案

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中國時報
／台北報導

前婦聯會主委辜嚴倬雲昨透過影片發表聲明，除保證辜家沒從事任何不法，也呼籲主委雷倩與所有會員，將婦聯會全數資產回歸國庫。對此，黨產會回應，倘若真如辜嚴所稱，辜家沒有任何不法或需要隱瞞的事情，應盡速交回目前「消失中」的檔案及資料。

針對辜嚴倬雲呼籲婦聯會應將全數資產轉歸國庫，不該轉入任何基金會或其他單位。黨產會發言人施錦芳昨表示，畢竟辜嚴過去擔任主委很長一段時間，如今雖然已非婦聯會成員，相信她仍有影響力，「此事我們樂觀其成」，但請辜嚴先說服其他婦聯會成員。

施錦芳也說，黨產會自去年7月與婦聯會進行行政協商開始，一直未與辜嚴倬雲本人見到面，過程中辜嚴的態度幾度改變，黨產會無從得知原因為何；如今辜嚴又透過影片發表聲明，「我們無從猜測起」。

雖然提不出證據，但黨產會堅持，婦聯會2006年以前的重要資料遭辜家帶走，目前不知去向。施錦芳說，黨產會已陸續約談相關人員，得到些許說法仍待查證，除非檔案回來，否則將依法移送司法單位處理。

另有黨產會人士分析，辜嚴倬雲之所以有此舉動，應是感受到來自社會的壓力；他並無奈表示，看到辜嚴的最新聲明，「好像兜了一大圈」，既然認為要全數捐出，過去與黨產會協商時就應表明態度。

黨產會人士並指出，雖然辜嚴倬雲聲稱應將全數資產捐給軍人退撫基金，但根據黨產會調查，婦聯會根本沒做到捐助軍用。

黨產會人士不諱言，婦聯會過去並非開放透明的組織，運作更是毫無章法，呼籲辜家應將目前不知去向的那170箱會務資料盡速交回，「我們該查的一定繼續查」。

(中國時報)

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