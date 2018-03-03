勞軍捐爭議 葉俊榮「尊重法律程序」

友善列印
中國時報
／台北報導

前婦聯會主委辜嚴倬雲呼籲讓婦聯會全部資產回到國庫，內政部長葉俊榮今天表示，不管是財務上、組織上都要處理，辜嚴的說法，都顯示勞軍捐議題確實要努力去處理，現在已有程序在進行，就尊重法律程序；但辜嚴倬雲現在已經不是婦聯會主委，會再去了解她的想法。

內政部處理婦聯會勞軍捐爭議，歷時超過半年，直到今年1月底才畫上休止符，現交由黨產會調查。婦聯會轉型案曾經一度露出曙光，當時提出的版本，是婦聯會資產9成捐指定用途政府基金，1成捐婦聯社福基金會，未來更名為「中華民國婦女聯合公益基金會」。

此外，政府承諾不再追殺婦聯會，合約並載明就人團法及黨產條例相關議題「不再為任何調查及處分」，在董事會成員部分，政府機關人員占1/3，婦聯會提名人員2/3，保有獨立自主空間。但內部反對勢力不願「不明不白」和解，選擇推翻行政契約，尋求司法救濟。

根據婦聯會主委雷倩自曝，過程除了最後沒有達成簽署行政契約的捐出9成資產版本外，前後共有4個版本，包括2月提出的自主捐獻約7成資產方案（A案），7月通過的8成方案（B案）、12月底的全捐方案（C案）或9成方案（D案），顯見在去年一年當中，內政部與婦聯會曾密集溝通，C案跟D案提出的時間更是縮短到1個月左右。

去年12月11日，婦聯會內部無法決定是否簽署行政契約，此一轉折導致協商第一次宣告破局，當時的正副主委辜嚴倬雲及葉金鳳在22日被內政部撤換。

隨後，婦聯會改選，由雷倩接任主委，接手與內政部協商的工作，火速決定簽署行政契約，但未獲辜嚴倬雲支持，導致今年1月31日的臨時會員大會沒有通過簽署行政契約，婦聯會隨後遭黨產會認定為國民黨附隨組織，全面凍結資產。

在婦聯會「城破」之際，雷倩坦承無法與辜嚴倬雲取得連繫，即便城破後，雷倩雖未公開歸咎於辜嚴倬雲，但悄悄把「辜媽媽」改為「辜嚴主委」。

(中國時報)

黨產會樂觀其成 籲速交回檔案 軍公教年改 7月1日同步實施不變

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。