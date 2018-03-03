勞軍捐爭議 葉俊榮「尊重法律程序」

2018年03月03日 01:24 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

前婦聯會主委辜嚴倬雲呼籲讓婦聯會全部資產回到國庫，內政部長葉俊榮今天表示，不管是財務上、組織上都要處理，辜嚴的說法，都顯示勞軍捐議題確實要努力去處理，現在已有程序在進行，就尊重法律程序；但辜嚴倬雲現在已經不是婦聯會主委，會再去了解她的想法。

內政部處理婦聯會勞軍捐爭議，歷時超過半年，直到今年1月底才畫上休止符，現交由黨產會調查。婦聯會轉型案曾經一度露出曙光，當時提出的版本，是婦聯會資產9成捐指定用途政府基金，1成捐婦聯社福基金會，未來更名為「中華民國婦女聯合公益基金會」。

此外，政府承諾不再追殺婦聯會，合約並載明就人團法及黨產條例相關議題「不再為任何調查及處分」，在董事會成員部分，政府機關人員占1/3，婦聯會提名人員2/3，保有獨立自主空間。但內部反對勢力不願「不明不白」和解，選擇推翻行政契約，尋求司法救濟。

根據婦聯會主委雷倩自曝，過程除了最後沒有達成簽署行政契約的捐出9成資產版本外，前後共有4個版本，包括2月提出的自主捐獻約7成資產方案（A案），7月通過的8成方案（B案）、12月底的全捐方案（C案）或9成方案（D案），顯見在去年一年當中，內政部與婦聯會曾密集溝通，C案跟D案提出的時間更是縮短到1個月左右。

去年12月11日，婦聯會內部無法決定是否簽署行政契約，此一轉折導致協商第一次宣告破局，當時的正副主委辜嚴倬雲及葉金鳳在22日被內政部撤換。

隨後，婦聯會改選，由雷倩接任主委，接手與內政部協商的工作，火速決定簽署行政契約，但未獲辜嚴倬雲支持，導致今年1月31日的臨時會員大會沒有通過簽署行政契約，婦聯會隨後遭黨產會認定為國民黨附隨組織，全面凍結資產。

在婦聯會「城破」之際，雷倩坦承無法與辜嚴倬雲取得連繫，即便城破後，雷倩雖未公開歸咎於辜嚴倬雲，但悄悄把「辜媽媽」改為「辜嚴主委」。

(中國時報)