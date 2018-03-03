軍公教年改 7月1日同步實施不變

行政院長賴清德（右）、經濟部長沈榮津（左）2日前往立法院進行施政報告總質詢。針對4月將漲電價傳聞，賴清德表示，目前沒有說要漲。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導
國民黨團在院會開始前，在議場內舉牌，抗議民進黨現階段要提出軍人年改草案，卻完全沒有跟相關成員溝通，痛批蔡政府柿子挑軟的吃。（杜宜諳攝）

軍人年改方案引爆反年改團體激烈抗爭，民進黨立委對於起始奉率以及樓地板也有意見。不過，行政院政務委員、年改會執行長林萬億昨天在立法院受訪強調，下周會再進行新的溝通，盡量說服綠委，尤其樓地板38990這數字是有一定的道理；行政院長賴清德在立院答詢時也表示，軍人與公教年改在7月1日同步實施的政策，目前沒有改變。

樓地板38990 有一定道理

林萬億說，跟反年改團體的溝通，主要是國防部跟退輔會的職掌範圍，退輔會在公告版本後，分別跟不同的反年改團體有進行過多次的溝通，國防部也對現役、退除役軍人都有溝通，會議紀錄都有拿到，各方均有不同的看法。

對於有綠委認為樓地板38990元還是太高，改革幅度不夠，林萬億表示，會盡量說服，用更多證據說明這數字是有一定的道理。退輔會主委邱國正也說，後面會再討論，不管跟立委、媒體、同袍都需要溝通，這也是將來的課題。

嚴德發強調 不能再更低

國防部長嚴德發昨天受訪則表示，希望維護38990元的樓地板，這是少尉一級最低的薪水。嚴德發強調，政府一定會盡最大的力量維護不管是現役、退役軍人的權益跟福利，也會表達善意，聽聽看他們的聲音。

前天才拜會八百壯士的邱國正受訪時指出，拜會時並沒有預設立場，也沒有要丟出一個數字，先保持接觸，沒有結論，「溝通慢慢來，我想了解互相的期望是怎樣。」

邱國正說，對方沒有提到訴求，不過錢的問題是另外一回事，我們也要想到如何平息他們心裡的不公。「大家也可以感受得到，社會上一股腦認為軍人如何如何，這個他們沒辦法接受。」他又說，關於樓地板該訂多少，後面會再跟立委、媒體、同袍溝通，這也是將來的課題。

社會有歧見 軍人心不平

行政院施政報告指出，軍職人員年金法案，政府會嚴謹考量國軍服役特性，並且在「長留、久用」、從優照顧國軍權益的基礎上，參考國際經驗，在國家財政許可範圍內，為國軍設計最合宜的制度，讓退役軍人都能夠得到合理的生活保障。

(中國時報)

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