賴揆：電價目前不漲 免恐慌

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中國時報
／台北報導

電價費率審議會本月中旬將召開，引起電價即將調漲的臆測。行政院長賴清德昨天在立法院受訪時表示，目前沒有說要漲，國家有一套機制，「時間到了，電價審議委員會就會去計算，根據公式做決定。」政府有一套公式在運作，大家不必提前恐慌。

經濟部次長龔明鑫前天在行政院記者會上指出，即使反映國際燃料價格而調升電價，最高漲幅只有3％，其中330度以下的民生用電不會漲，如果考量電價對物價造成波動，也許對小商家有「特別考量」。只不過，經濟部長沈榮津去年底才表示，「今年10月以前，不會調漲電價。」

賴清德說，中央銀行前任總裁彭淮南或現任總裁楊金龍，都已經分別跟社會大眾報告，台灣今年的物價相對平穩，消費者物價指數（CPI）年增率不會大於2％，這是台灣相較於其他國家一個很好的優勢。

行政院施政報告中指出，我國物價在中央銀行長期政策主導下，一直保持「低且穩定」的狀態，多年來消費者物價指數（CPI）年增率均低於2％，去年CPI上漲率為0.62％，今年度依主計總處預測上漲率則為1.21％，與各國相較仍相當穩定。

媒體再次詢問電價是否會漲？賴清德強調，台灣已經立法、有一套公式在運作，所以大家不必恐慌。沈榮津也在備詢時指出，要不要調漲電價有三個關鍵因素，第一是影響物價、要不要照顧民生、以及節約用電，這三個因素環環相扣，如何取得平衡點，審議會會計算。

至於日前爆發的「衛生紙之亂」，賴清德也說，衛生紙絕對供應無虞，價格也會穩定合理，不會有買不到的問題，請民眾無須搶購囤積。

(中國時報)

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