明年起 拚供電備轉容量率10％

2018年03月03日 01:24 中國時報 楊孟立 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

停機逾600天的核二廠2號機上月初向原能會提出重啟申請，引發「非核家園」目標破功的疑慮。行政院長賴清德昨天在立法院施政報告重申，2025非核家園目標不變，明年以後供電目標為備用容量率15％、備轉容量率10％。

核二廠2號機去年12月完成大修，原能會須確認查核每個組件設備安全才會同意重啟，預計審查1個月，3月5日可以完成。台電董事長楊偉甫上月初表示，核二廠2號機最快預計4月可啟動。

賴清德指出，該機組運轉執照將於2023年到期，台電公司於去年12月完成大修後，向原子能委員會提出申請再轉，乃屬正常程序，依規定尚須經原能會安全查核。

賴清德說，未來無論該機組是否再轉，「電業法」第95條已明定「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」，故皆不影響2025年達到非核家園「核一、核二及核三廠如期除役」與「核四廠不運轉」的目標。

賴清德表示，為解決供電吃緊問題，行政院以「多元創能，增加供給」、「積極節能，全民參與」及「靈活調度，智慧儲能」三大策略，以加速擴大再生能源，努力降低發電及燃料系統的風險，改善輸變電設施過度集中、韌性不足、設備老舊等問題。

有鑒於近年來夏季供電吃緊，屢屢逼近「跳電」邊緣，賴清德指出，對於興建電力工程，已責成經濟部及台電公司嚴格管控進度，務必如期如質完成，以達到明年以後，每年備用容量率15％、備轉容量率10％的供電目標。

「備用容量」指一整年可靠供電能力，跟該年尖峰負載（最高用電量）的比例則為備用容量率。因一年中可能有天氣異常、機組故障、歲修或跳機。因此備用容量愈大，供電將愈可靠，但要蓋更多電廠。「備轉容量」則指當日可靠供電能力，因已扣除故障或降載機組，因此貼近實際用電，其與當日尖峰負載（最高用電量）的比例為備轉容量率。

(中國時報)