藍委給下馬威 諷騙票不顧民生

2018年03月03日 01:24 中國時報 陳彥宇 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨赴立法院進行施政報告並備詢，遭國民黨團「下馬威」。藍委有備而來，趕在院會開始前，在議場發言台前聚集，並高舉標語、齊喊口號，當面向賴表達抗議，要求應暫緩軍人年改、穩定物價、解決空汙等問題，更遞交陳情書給賴。抗議行動持續20多分鐘，所幸朝野未發生任何衝突。

立法院在2月27日開議，當天原定進行賴清德施政報告並備詢，但卻發生反軍人年改團體闖入立法院院區內抗議情事；部分退役軍人與警方爆發推擠衝突，退役上校繆德生更因攀牆不慎跌落送醫治療。立法院長蘇嘉全宣布散會，賴揆施政報告順延昨天進行。

昨天院會開始前，藍委紛紛聚集議場發言台前，部分委員手持「冷血政府」、「騙票政府」、「暫緩軍改」、「解決空汙」等標語。同時在地上擺放「撒錢綁樁拚選舉」、「空汙食安不要緊」對聯，諷刺蔡政府施政。

國民黨更自備麥克風，由總召林德福、書記長李彥秀帶領藍委呼口號，抨擊蔡政府只會騙票不顧民生。

李彥秀指出，今年的元宵節，湯圓價格聽說漲價3成，咖啡、手搖飲也喊漲，更傳出政府將在4月針對電價進行調整，但看不到蔡政府有何作為，只見內部派系角力鬥爭、權力分配。她痛批，蔡政府根本沒能力解決國人低薪過勞等問題。李彥秀也質疑，蔡政府想推動軍人年改，屬於政府重大政策，但相關重要部會未與軍人溝通，造成目前遺憾結果。

隨後由藍委呂玉玲、馬文君一同遞交陳情書給賴清德，國民黨團也一擁而上，將賴所在的官員席團團包圍集體表達訴求。賴接下陳情書後，藍委才結束抗議。

民進黨團總召柯建銘對於軍人年改爭議表示，軍改修法草案中的61條條文中，有問題的不過5、6條，條文不是相當複雜，只是外面的環境比較複雜。至於副總統陳建仁何時再找黨籍立委開會溝通？他則說，還沒有確定，不急，先讓國防部去溝通。

(中國時報)