新聞透視－年改掀社會對立 得不償失

2018年03月03日 01:24 中國時報 朱真楷

蔡政府推軍改吃了秤砣鐵了心，無論過程再混亂，就是要在7月1日啟動；而面對反對者，除了貼上反改革標籤，就是透過輿論將反年改打成「藍綠對抗」的反政府運動。雖然年改有其必要，但以這種手段所產生的結果，終難達成追求公平正義的目標。

軍、公、教、勞、農年金改革，都是刻不容緩，其中潛藏負債最大的就屬勞保基金；根據精算，勞保改革後每年至少可替國庫省下1兆。問題是，相關草案自去年3月送進立院後，始終沒有動靜，背後原因，無非是不想得罪選票。

而民進黨面對軍公教，卻能擺出另外一張臉，像是這群人的年改一天不完成，國家就會垮台。

的確，各行業別的年金制度都必須考量國家現況與時俱進，但政府執行標準必須一致，不能只告訴與自己較無利害關係的張三，我必須搬走你的乳酪；面對較麻吉的李四則是能拖則拖，這叫張三怎麼吞得下這口氣？

民進黨在推動軍人退撫新制的過程，一方面說照顧軍人是國家責任，另方面卻放任鷹派立委，將退軍抹成「給再多都喊不夠的米蟲」，將屬於國家責任的退休給付，說成像是政府施捨的恩惠，大玩兩面手法，當然讓不少把「尊嚴」視為與生命同等重要的軍人怒火中燒，徒增改革紛擾。

對民進黨而言，因多數軍公教非鐵票，才能沒有感情的揮刀砍下。然而，所有的年金制度改革，其所追求的，除要維持財政永續，更重要的，也是希望讓社會能朝更公平的方向前進。

然而，若在改革過程，造成社會撕裂與不同行業別間的新仇恨，試問，改到最後真能達到初衷嗎？距離7月1日剩不到4個月，擁有國會多數的民進黨，當然能想怎麼改就怎麼改；但在此同時，蔡政府不能忽略國家團結的重要性，比起完成年改，消弭對立與仇恨，更不能輕忽。

(中國時報)