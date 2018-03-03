不禮讓就選總統 柯吃定綠營

2018年03月03日 01:24 中國時報 張潼 、 張立勳 、 鄭舲 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲2日出席花博公園舞蝶共融遊戲場啟用典禮，4位關心共融遊戲場及在地選區的民進黨議員也同台出席，在綠營基層「不挺柯」之際，格外受到注目。至於名嘴胡忠信爆料，年底蔡英文總統一定還是會禮讓柯文哲，因若不讓，柯不排除選總統，柯昨天僅以台語回應：「這就是給他害死！不要講就好了！」胡再爆料稱國民黨5月徵召蔣萬安。

與柯同台 綠議員有壓力

昨與柯文哲同台出席活動，包括李慶鋒、王閔生、黃向羣、顏若芳等4位議員被形容成「勇氣可嘉」。柯文哲笑說，這跟勇氣無關，也是要向這些議員們說謝謝。4位議員受訪時，口徑一致表示，為了市政議題同台沒問題，但選舉場合就要多加考量，來自基層的壓力還是有。

胡忠信說，柯當然在乎民進黨會不會提名自家人，媒體報導，民進黨高層放出一個風向，若黨內任何一個參選人民調沒有超過20％，可能就不會提名；所以，這3個月有意參選的立委姚文智，民調若持續保持20％以下，柯文哲就更加篤定可獲得民進黨禮讓，「我半年前跟昨天對媒體講出這些話後，柯市長都沒有否認。」

名嘴爆料 柯稱會被害死

胡忠信說，周日柯文哲見到他，也沒說他半年前是亂講的，只開玩笑說，「你這樣會害死我」，柯文哲看起來很高興，很愉悅地講。

胡忠信更斷言，年底蔡英文總統一定還是會禮讓柯文哲，而若蔡英文不讓，柯則不排除選總統，以此來讓民進黨非得考慮禮讓不可。柯昨天僅以台語回應：「這就是給他害死！不要講就好了！」

胡再爆料稱，他有國民黨管道，得知馬、吳聯手考慮徵召蔣萬安；他認為，蔣先前宣布不選，是因為姚文智民調拉不起來，柯文哲居高不下，蔣不想當炮灰，但若看到民進黨推出強棒，吳敦義徵召蔣萬安，馬英九勸進，蔣萬安會拒絕嗎？「他們檯面下動作不斷，還是鎖定蔣萬安。」

2018大選，民進黨是否會推行政院長賴清德參選雙北市引發外界關注。

賴揆答詢 不選雙北市長

昨天下午賴揆在立法院答覆國民黨立委曾銘宗質詢時，明確表示他「不會參加」年底新北市或台北市市長選舉。

(中國時報)