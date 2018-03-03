不禮讓就選總統 柯吃定綠營

名嘴胡忠信爆料民進黨如不禮讓，柯就選總統。台北市長柯文哲（左）昨天出席「舞蝶共融遊戲場」啟用儀式回應說：「這就是給他害死！不要講就好了」。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲2日出席花博公園舞蝶共融遊戲場啟用典禮，4位關心共融遊戲場及在地選區的民進黨議員也同台出席，在綠營基層「不挺柯」之際，格外受到注目。至於名嘴胡忠信爆料，年底蔡英文總統一定還是會禮讓柯文哲，因若不讓，柯不排除選總統，柯昨天僅以台語回應：「這就是給他害死！不要講就好了！」胡再爆料稱國民黨5月徵召蔣萬安。

與柯同台 綠議員有壓力

昨與柯文哲同台出席活動，包括李慶鋒、王閔生、黃向羣、顏若芳等4位議員被形容成「勇氣可嘉」。柯文哲笑說，這跟勇氣無關，也是要向這些議員們說謝謝。4位議員受訪時，口徑一致表示，為了市政議題同台沒問題，但選舉場合就要多加考量，來自基層的壓力還是有。

胡忠信說，柯當然在乎民進黨會不會提名自家人，媒體報導，民進黨高層放出一個風向，若黨內任何一個參選人民調沒有超過20％，可能就不會提名；所以，這3個月有意參選的立委姚文智，民調若持續保持20％以下，柯文哲就更加篤定可獲得民進黨禮讓，「我半年前跟昨天對媒體講出這些話後，柯市長都沒有否認。」

名嘴爆料 柯稱會被害死

胡忠信說，周日柯文哲見到他，也沒說他半年前是亂講的，只開玩笑說，「你這樣會害死我」，柯文哲看起來很高興，很愉悅地講。

胡忠信更斷言，年底蔡英文總統一定還是會禮讓柯文哲，而若蔡英文不讓，柯則不排除選總統，以此來讓民進黨非得考慮禮讓不可。柯昨天僅以台語回應：「這就是給他害死！不要講就好了！」

胡再爆料稱，他有國民黨管道，得知馬、吳聯手考慮徵召蔣萬安；他認為，蔣先前宣布不選，是因為姚文智民調拉不起來，柯文哲居高不下，蔣不想當炮灰，但若看到民進黨推出強棒，吳敦義徵召蔣萬安，馬英九勸進，蔣萬安會拒絕嗎？「他們檯面下動作不斷，還是鎖定蔣萬安。」

2018大選，民進黨是否會推行政院長賴清德參選雙北市引發外界關注。

賴揆答詢 不選雙北市長

昨天下午賴揆在立法院答覆國民黨立委曾銘宗質詢時，明確表示他「不會參加」年底新北市或台北市市長選舉。

(中國時報)

新聞透視－年改掀社會對立 得不… 民進黨蘇煥智 證實要選北市長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。