侯周正式開打 綠伺機徵召

周錫瑋（左）2日拜訪竹林山觀音寺董事長吳宗雄（中），新北市議會議長蔣根煌（右）也現身隨行，雙方互動融洽。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市黨部2日公告新北市長黨內初選作業，宣告侯友宜與周錫瑋兩強正式開打，雖周要求初選至少1個月，但黨部主委李乾龍表示，程序都已報核備，參選人都有意見會再協調，否則25日前就會推出人選；民進黨則表示，將在藍營人選確定後，採「徵召」方式決定人選。

李乾龍說，新北市長黨內初選作業期程為：5日到7日領表登記，8日由9名委員針對登記者資格審查，13日前與符合資格的參選人協調政見發表會及全民調時間、形式細節，初選作業將在3月25日完成，人選同時出爐。

李乾龍指出，已知有意願參選者包括侯友宜、周錫瑋和前新北市議員金介壽。針對周錫瑋不斷要求辦理全台電視公開辯論會。李乾龍表示，現在初選辦法並無辯論會，同黨路線一致「有什麼好辯論？」，但若登記參選人都有意願，他絕對尊重。

李乾龍說，參加初選除要10萬元領表登記費，50萬元保證金，另外還有100萬元的選務作業費，保證金只要確認參選人沒有違規就會歸還，作業費若有剩餘也會歸還。

針對周錫瑋抨擊初選機制「是為特定候選人量身打造」，李乾龍說，周錫瑋多慮了，黨部立場絕對是公平公開公正，絕不偏袒，他已多次與有意參選人談過。

李乾龍說，國民黨已經輸到怕，沒有分裂本錢，新北身為六都最後一塊藍天，他相信參選者都有智慧、能夠相忍為黨，拿下2018才有2020，否則國民黨將會泡沫化。

李乾龍也直言，民進黨最終還是會派蘇貞昌來選。

李乾龍分析，民進黨台北禮讓柯文哲，桃園隨便選，其他縣市不用花太多心思，絕對炮口一致對向新北，也會投入最多輔選資源，不管人選是吳秉叡還是蘇貞昌，國民黨都不能等閒視之。

對此民進黨新北市黨部執行長李建興指出，民進黨在新北市內基層實力不差，沒必要急著推出候選人，將待國民黨初選結果出爐後，再採「徵召」方式確定新北市長人選。

(中國時報)

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