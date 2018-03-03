南市府簡訊挺黃 賴系議員惹議

2018年03月03日 01:24 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長初選倒數計時，1日陸續有民眾收到台南市政府專用簡訊推薦黃偉哲，引發熱議。市長參選人李俊毅2日指控市府公器私用；但市府澄清堅守行政中立；至於發放簡訊的黃陣營競選後援會長、市議員呂維胤說，因長期擔任賴清德幕僚，擁有簡訊管理權限，但簡訊內容未提及市府請託字眼，無行政不中立之慮。

簡訊內容為「團結正義的力量守護台南，陳菊市長推薦黃偉哲」。民眾發現該簡訊手機號碼向來是台南市政府，質疑莫非台南市政府公開挺黃？消息隨即在社群通訊軟體迅速傳播開來。

李俊毅2日召開記者會，指控台南市政府疑似用行政資源發簡訊幫黃偉哲輔選；若不然，那就是該組簡訊號碼遭盜用，企圖誤導選民市府支持黃偉哲。但不管是市府所為或是個人所為，都已涉及不實誤導。

李俊毅說，這是嚴重疑似違法的案件，台南市政府專用的簡訊號碼被拿來輔選黃偉哲，連結支持黃偉哲的競選廣告，明顯違法、行政不中立，何況簡訊要付費的，若由公費支付，情況更嚴重，且由個人發送簡訊也涉及以市府名義誤導大眾，要求市府及黃陣營說清楚，否則將發動抗爭。

台南市政府澄清，市府並未發出該則簡訊，更無為特定候選人拉票的情形，絕對堅持行政中立的立場，也再次呼籲所有候選人秉持理性、公平、公正的態度參與市長選舉，切勿混淆視聽。

呂維胤解釋說，因為他從賴清德擔任立委到市長時期，就是簡訊管理權限負責人，此次6萬多筆簡訊接收對象是閣揆賴清德任職立委、市長期間的朋友、支持者等；但他也強調，該筆簡訊電信費用由他個人埋單，也有收據證明。簡訊並無台南市政府等字眼，且內容未提及市府、市長或院長支持請託，並不會有行政不中立的聯想。

(中國時報)