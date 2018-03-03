朱立倫人馬助侯 周若輸不脫黨

2018年03月03日 01:24 中國時報 葉德正 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

國民黨2日公告新北市長初選作業，侯友宜表示尊重黨內遊戲規則，登記後會協調，他也將在5日領表登記；周錫瑋則認為，市黨部太過急就章要在25日前決定人選，桃園不僅將初選拉長1個月，還有每區政見發表，民眾有知的權利，黨部別用公告文字強硬規定。

對此侯友宜透過辦公室回應，尊重黨內的遊戲規則，登記後會協調後續進行方式，侯友宜不是一個囉嗦的人，而且「天天是好日」，將在5日備妥相關證件物品前往黨部領表登記。

新北市勞工局長謝政達昨天率先與侯友宜同進退，辭去勞工局長職務，將進入侯友宜競選團隊負責選舉事務連絡，稍後再傳朱立倫核心幕僚市府顧問宋自強也已請辭，新北市人事處昨晚證實這項消息，兩人將在6日交接。

周錫瑋2日上午前往林口竹林山觀音寺參拜，順道拜訪董事長吳宗雄，春節期間出面為周站台的新北市議會議長蔣根煌也現身隨行，雙方互動融洽。

面對媒體關心黨內初選，周錫瑋指出，相信國民黨的初選會辦得公平公正公開。並強調，如果輸了也不會脫黨，要求侯也應如此。

周錫瑋認為，黨部沒有照中央意思做，急急忙忙25日前一定要決定人選，沒有充分時間從事初選活動，反觀隔壁桃園市經參選人討論後，競選活動時間變成一個月，還有每個區的政見發表，參選活動都延長了。

周錫瑋表示，市民會完整檢視、了解參選人的能力、政見與規畫，他希望國民黨推出來的參選人，能夠得到市民信賴，透過政見發表、辯論或到地方座談了解參選人的能力，選舉支持才會加強。

他表示，與侯友宜的民調距離越來越近，如果雙方接受市民的要求出來把政見說清楚，證明擔任市長的能力，相信應該能贏過侯友宜。

地方人士分析，侯、周交鋒正式浮上檯面，政治素人侯友宜對上辯才無礙周錫瑋，兩人口才、外型有差距，但侯支持度高，不接受辯論雖是上策，但也會成為被攻擊軟肋，端看侯友宜與幕僚怎麼接招。

(中國時報)