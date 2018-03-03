F16戰機衝場 台灣燈會抵嘉

2018年03月03日 01:24 中國時報 廖素慧 、 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

蔡英文總統三度參加雲林東勢鄉鎮安宮「五年千歲吃飯擔文化節」活動，與上萬民眾同慶元宵。她呼籲全民團結與分享，台灣會愈來愈好。（圖文：張朝欣）

2018台灣燈會主燈「忠義天成」昨晚7時由蔡英文總統點燈，燈會場區首度運用全場域投射燈方式，融合傳統民俗燈藝及科技藝術燈光秀，呈現如夢似幻情境，多彩炫麗。蔡英文也在祈福卡上寫「燈會抵嘉，氣象萬千」，肯定嘉義燈會展現台灣之美。

展期最長、規模最大

昨天下午2時起於主舞台前開始踩街及表演活動，5架空軍F16戰機下午4時16分，以大雁陣型從主燈上方衝場，為歷屆台灣燈會創舉。晚間先由雯翔舞團、三信家商樂旗隊、朱宗慶打擊樂團表演，蔡英文、監察院長張博雅、交通部長賀陳旦、嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲等人7時進場點燈。

蔡英文致詞表示，今年台灣燈會是時間最長、規模最大的盛會，嘉義縣在前後任縣長陳明文、張花冠執政下有很大進步，這次燈會引進行動支付概念及作法，用手機付款，帶動時代潮流。

蔡英文、賀陳旦、張花冠隨後為主燈「忠義天成」點燈，主燈瞬間閃亮，照亮整個夜空，與周邊傳統與科技並融的花燈及天上滿月相互輝映，上萬民眾人手一機搶拍燈光秀與各式花燈。

遊客逾500萬人次參觀

張花冠表示，「忠義天成」主燈有別以往用單一生肖當主題，特別加入原住民孩童揮手打招呼的親切感，結合狗年旺旺來的吉祥意象，傳達富有人情味的愛與祝福，這場燈會也有多項創新突破，包括自2月16日至3月11日共24天的最長展期，以及逾50公頃的最大燈會面積。

縣府指出，截至昨天為止，燈會參觀遊客已破500萬人次，外國遊客約占10％，包括來自土耳其、杜拜、印尼、泰國、韓、日等20國、150家媒體人員，土耳其、杜拜更是首次派媒體參訪。

今年台灣燈會還有許多矯正機關受刑人參與，其中宜蘭監獄創作的「天翔麒麟」獲評審肯定，拿下機關團體組「燈王」；高中職組「燈王」則由桃園少年輔育院學生摘下，作品「阿里山之巔」，表現鄒族勇士的英雄氣慨。

(中國時報)