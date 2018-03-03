洋生當肉身寒單 眭澔平也嘗鮮

2018年03月03日 01:24 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

炮炸寒單是台東的元宵節重頭戲，玄武堂昨邀請扶輪社4名國際交換學生，上轎近距離體驗當肉身寒單的刺激感，旅遊達人眭澔平也打赤膊上轎，甚至連護目鏡、口罩都沒戴。眭澔平強調，台東炸寒單是很有特色的地方民俗，能親身體驗一次，是非常難得的經驗。

每到元宵節，台東市就變成不夜城，入夜鞭炮聲仍響徹雲霄，在炸寒單開始巡迴市區前，依慣例先邀請國際交換生上轎體驗，今年已連辦7年。

玄武堂堂主李建智表示，現在是網路時代，國際學生親身體驗，能讓炸寒單的能見度散播到國際，並提升台東的知名度，如今國際生體驗已經成為例行活動，不敢上轎的學生也能擔任炮手，從丟擲鞭炮中，近距離感受刺激。

常在電視節目分享旅遊經驗的眭澔平，昨也特地上轎體驗炸寒單。他笑說自己應該是「三高」的體驗者，年紀最高、學歷最高、也是知名度最高，卑南族耆老林清美還在眭澔平上轎前，以傳統卑南族祈福儀式為他祈福、祈求平安。

眭澔平表示，他已經記錄了20年炸寒單活動，這次則想要親自上轎體驗一回，他穿著小紅短褲、綁頭巾，手持榕樹葉就直接上場，鞭炮不斷飛來，讓他只能一直揮舞榕樹葉，所幸沒有受傷。

李建智說，寒單爺知名度越來越高，以寒單爺為主題的電影今天也將開拍。

(中國時報)