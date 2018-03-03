洋生當肉身寒單 眭澔平也嘗鮮

炮炸寒單是台東的元宵節重頭戲。（黃力勉攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

炮炸寒單是台東的元宵節重頭戲，玄武堂昨邀請扶輪社4名國際交換學生，上轎近距離體驗當肉身寒單的刺激感，旅遊達人眭澔平也打赤膊上轎，甚至連護目鏡、口罩都沒戴。眭澔平強調，台東炸寒單是很有特色的地方民俗，能親身體驗一次，是非常難得的經驗。

每到元宵節，台東市就變成不夜城，入夜鞭炮聲仍響徹雲霄，在炸寒單開始巡迴市區前，依慣例先邀請國際交換生上轎體驗，今年已連辦7年。

玄武堂堂主李建智表示，現在是網路時代，國際學生親身體驗，能讓炸寒單的能見度散播到國際，並提升台東的知名度，如今國際生體驗已經成為例行活動，不敢上轎的學生也能擔任炮手，從丟擲鞭炮中，近距離感受刺激。

常在電視節目分享旅遊經驗的眭澔平，昨也特地上轎體驗炸寒單。他笑說自己應該是「三高」的體驗者，年紀最高、學歷最高、也是知名度最高，卑南族耆老林清美還在眭澔平上轎前，以傳統卑南族祈福儀式為他祈福、祈求平安。

眭澔平表示，他已經記錄了20年炸寒單活動，這次則想要親自上轎體驗一回，他穿著小紅短褲、綁頭巾，手持榕樹葉就直接上場，鞭炮不斷飛來，讓他只能一直揮舞榕樹葉，所幸沒有受傷。

李建智說，寒單爺知名度越來越高，以寒單爺為主題的電影今天也將開拍。

(中國時報)

F16戰機衝場 台灣燈會抵嘉 1200盞天燈接力 平溪夜空放閃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。