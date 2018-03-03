1200盞天燈接力 平溪夜空放閃

屢獲國際好評的平溪天燈節，新北市府與三麗鷗合作，邀Hello Kitty、布丁狗、大耳狗及帕恰狗4位明星與民同樂。新北市長朱立倫昨晚在天燈題字「旺來福來」祝福大家。（鄧博仁攝)

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中國時報
／新北報導

新北市平溪天燈節昨晚於平溪區十分廣場登場，今年來自歐美、日本、韓國10多國共上萬名旅客湧進會場，1200盞天燈接力施放，照亮整片天空，讓原本寧靜的山城增添不少浪漫氛圍。

新北市長朱立倫昨晚到場與民眾一同施放天燈時，在主燈題上「旺來福來」4字，祝福每位民眾新的一年都能有福氣，另特別施放祈福天燈，希望藉由天燈本身象徵的祈福及撫慰意義，為花蓮震災災民祈福，也為台灣打氣加油。

朱立倫表示，平溪天燈節今年為第20屆，在市府與地方多年來努力下，除前年獲得國家地理雜誌推薦為「全球10大最佳冬季旅遊」外，去年更榮獲赫芬頓郵報選為「2017年全球最佳節慶」之一，與威尼斯嘉年華、美國紐奧良嘉年華及里約熱內盧嘉年華等國外指標節慶活動，並列2月最佳節慶，證明天燈節已將平溪帶往全世界，從各國遊客湧入平溪地區，就可看出平溪這座山城的獨特魅力。

新北市府今年與三麗鷗公司合作，打造12呎高巨型主燈，以布丁狗、大耳狗、帕帢狗及Hello Kitty等三麗鷗明星圖像為主題設計，鮮豔色彩加上可愛討喜的模樣呈現在主燈上，成為現場矚目焦點。

昨晚來自歐美、日本、韓國及東南亞旅客及國內逾萬名遊客，將整個十分廣場擠得水洩不通，1200盞天燈分8波接力升空，帶起一波波高潮歡呼，市府也邀請荒山亮、DSPS樂團、林吟蔚等知名歌手和樂團現場表演，現場猶如嘉年華會般熱鬧。

(中國時報)

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