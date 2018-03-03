棄醫念資訊 百萬年薪上門

2018年03月03日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

社會新鮮人面對未來，如何做好萬全準備？棄醫念資訊、今年將從台大資管系畢業的Jackie，目前還沒拿到畢業證書，就被國際知名企業網羅，成為年薪百萬的軟體工程師，Jackie表示，看好大陸惠台政策，未來有更多工作經驗後，也不排除西進發展的可能。

練好基本功往外發展

Jackie表示，「立定志向、積極學習、提前卡位」是他贏在職場起跑點的關鍵原因。Jackie對軟體工程有興趣，加上有自學寫程式，大二放棄醫學系、轉入台大資管系，在就業市場上如何贏在起跑點？Jackie表示，順利轉學、立志方向後，就開始找實習工讀機會，很幸運地進入國際知名的資訊科技企業，實習內容又是負責軟體工程的相關工作，過程中發現「寫程式真的很有趣」，在一邊念書一邊實習下，學得多也學得快。

Jackie透露，在薪資難調漲的時代，不少台大同學未來都想往海外發展，但她認為，在台灣要把基本功學好，未來不論到哪發展才能創造無限可能。

此外，大陸國台辦日前公布31項具體惠台措施，讓不少台灣青年想西進就業闖天下；去年台大醫技所畢業的Vicky，目前擔任研究助理月薪僅3.6萬元，看好大陸就業前景，打聽出月薪至少6萬元，預計研究計畫結束要西進就業。Vicky說：「國台辦發布對台優惠政策後，更加堅定我要赴陸的決定，下個月要積極投遞履歷了」。

台灣低薪現狀難留才

Vicky表示，碩士級研究助理在台灣薪資很廉價，有台大醫技所學歷是親友們稱羨的學歷，但只要聽到薪水只有3萬多後，每個人都是相當吃驚。

Vicky透露，這確是台灣普遍現狀，想去大陸工作、闖天下，主要是市場大、廣納國際人才，且大陸發展迅速，在不怕沒資金情況下，研究員會做得更起勁。

(中國時報)