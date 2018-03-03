校園徵才 畢業生盼33K起薪

2018年03月03日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

今年的新鮮人不愛小確幸，找工作更務實了，根據1111人力銀行調查發現，今年準社會新鮮人有48％已啟動求職計畫，正積極寄出履歷，目的是畢業前開始工作、能無縫接軌職場，準新鮮人預計3.6個月可以找到第1份理想工作。

2018台大校園徵才博覽會，今於台大椰林大道正式展開，橫跨不同產業、共吸引225家知名企業參加，包括台積電、鴻海、玉山金等齊聚搶才，今年校園徵才氛圍更勝以往。

最新調查顯示，今年應屆畢業生中，高達78％受訪學子將立即投入就業市場，期盼首份工作可拿到3萬3053元的月薪。

隨景氣復甦、國內消費市場逐漸活絡，1111人力銀行資料庫顯示，可接納社會新鮮人的全職工作機會數高達16萬筆，占整體工作的36％，顯示年後轉職潮，企業願意大展雙臂迎接社會新鮮人。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，從台經院公布的營業氣候測驗點看出，國內景氣呈現「內熱外溫、物價蠢動」，內部消費、投資會較去年活絡，這些都可能促進就業市場，廠商接納新鮮人更勝以往。

另外，李大華表示，行政院長賴清德日前大聲疾呼，企業應帶頭拉高起薪至3萬元，激勵今年新鮮人求職信心揚升，期待可以拿到3萬3053元，相較於前年調查的3萬252元，明顯增加2801元。

(中國時報)