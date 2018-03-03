校園徵才 畢業生盼33K起薪

台大校園徵才企業博覽會今登場，預期將吸引許多社會新鮮人參加。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

今年的新鮮人不愛小確幸，找工作更務實了，根據1111人力銀行調查發現，今年準社會新鮮人有48％已啟動求職計畫，正積極寄出履歷，目的是畢業前開始工作、能無縫接軌職場，準新鮮人預計3.6個月可以找到第1份理想工作。

2018台大校園徵才博覽會，今於台大椰林大道正式展開，橫跨不同產業、共吸引225家知名企業參加，包括台積電、鴻海、玉山金等齊聚搶才，今年校園徵才氛圍更勝以往。

最新調查顯示，今年應屆畢業生中，高達78％受訪學子將立即投入就業市場，期盼首份工作可拿到3萬3053元的月薪。

隨景氣復甦、國內消費市場逐漸活絡，1111人力銀行資料庫顯示，可接納社會新鮮人的全職工作機會數高達16萬筆，占整體工作的36％，顯示年後轉職潮，企業願意大展雙臂迎接社會新鮮人。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，從台經院公布的營業氣候測驗點看出，國內景氣呈現「內熱外溫、物價蠢動」，內部消費、投資會較去年活絡，這些都可能促進就業市場，廠商接納新鮮人更勝以往。

另外，李大華表示，行政院長賴清德日前大聲疾呼，企業應帶頭拉高起薪至3萬元，激勵今年新鮮人求職信心揚升，期待可以拿到3萬3053元，相較於前年調查的3萬252元，明顯增加2801元。

(中國時報)

棄醫念資訊 百萬年薪上門 衛生紙之亂 亂到加油站去

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。