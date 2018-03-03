衛生紙之亂 亂到加油站去

2018年03月03日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

全台掀衛生紙荒，平時加油會送面紙的加油站，近日兌換量竟然跟著暴增！各大加油站面紙兌換少說成長1成，有的品牌站點更較平日激增3倍，搞到缺貨。台糖加油站看準衛生紙搶購風，宣布從今日起至10日止，為期一周會員點數優惠2成換購衛生紙，如果反應良好，期限還可能延長。台塑直營台亞站考慮跟進推出面紙促銷，方案未定。

民眾搶衛生紙，加油站很有感。台糖加油站副執行長劉朝文說，近日因為缺衛生紙，到站上用加油點數換購面紙民眾較平日增加１成，因此才想到乾脆針對衛生紙促銷。主力站點在北部的西歐加油站更被嚇到，近日站上主要的五月花衛生紙兌換輛竟比平日多出３倍，一天可能就送出或賣出７００串，有些品牌甚至換完了，要叫貨還遭到紙廠拒絕，表示要優先供應賣場。西歐主管喊苦，既然叫不到，有些品牌只能暫時缺貨。龍頭大哥中油一派鎮定，說面紙兌換量尚無異常。

西歐表示，不僅僅是衛生紙，連廚房紙巾兌換量也跟著增加。原先面紙、水、油票就是加油站兌換商品前三名，這次衛生紙漲價風，讓面紙兌換量更是暴增。

台糖加油站平日加汽油滿10公升最多可獲60點，原本該站點數要累積1200點才能兌換170抽面紙一盒，優惠周只要1000點就可兌換；60抽面紙盒的兌換點數額從原先本的600點降為500點，優惠幅度達2成。原本台糖一個月就要送掉３０萬盒面紙，新促銷預計將刺激兌換量再往上走。

台亞加油站也考慮針對面紙推出加油促銷，方案仍需研究。西歐則說，因為衛生紙近日兌換激增，不考慮再加強促銷。中油方面，則認為要杜絕搶衛生紙歪風，不會針對此推促銷。

(中國時報)