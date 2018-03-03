衛生紙之亂 亂到加油站去

全台掀衛生紙荒，平時加油會送面紙的加油站，近日兌換量竟然跟著暴增。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

全台掀衛生紙荒，平時加油會送面紙的加油站，近日兌換量竟然跟著暴增！各大加油站面紙兌換少說成長1成，有的品牌站點更較平日激增3倍，搞到缺貨。台糖加油站看準衛生紙搶購風，宣布從今日起至10日止，為期一周會員點數優惠2成換購衛生紙，如果反應良好，期限還可能延長。台塑直營台亞站考慮跟進推出面紙促銷，方案未定。

民眾搶衛生紙，加油站很有感。台糖加油站副執行長劉朝文說，近日因為缺衛生紙，到站上用加油點數換購面紙民眾較平日增加１成，因此才想到乾脆針對衛生紙促銷。主力站點在北部的西歐加油站更被嚇到，近日站上主要的五月花衛生紙兌換輛竟比平日多出３倍，一天可能就送出或賣出７００串，有些品牌甚至換完了，要叫貨還遭到紙廠拒絕，表示要優先供應賣場。西歐主管喊苦，既然叫不到，有些品牌只能暫時缺貨。龍頭大哥中油一派鎮定，說面紙兌換量尚無異常。

西歐表示，不僅僅是衛生紙，連廚房紙巾兌換量也跟著增加。原先面紙、水、油票就是加油站兌換商品前三名，這次衛生紙漲價風，讓面紙兌換量更是暴增。

台糖加油站平日加汽油滿10公升最多可獲60點，原本該站點數要累積1200點才能兌換170抽面紙一盒，優惠周只要1000點就可兌換；60抽面紙盒的兌換點數額從原先本的600點降為500點，優惠幅度達2成。原本台糖一個月就要送掉３０萬盒面紙，新促銷預計將刺激兌換量再往上走。

台亞加油站也考慮針對面紙推出加油促銷，方案仍需研究。西歐則說，因為衛生紙近日兌換激增，不考慮再加強促銷。中油方面，則認為要杜絕搶衛生紙歪風，不會針對此推促銷。

(中國時報)

校園徵才 畢業生盼33K起薪 首例 林湧森預測地震挨罰20萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。