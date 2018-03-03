首例 林湧森預測地震挨罰20萬

2018年03月03日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

國內第一宗因違反《氣象法》被裁罰的案例出現！自稱「台灣地震預測研究所所長」的林湧森，因不斷擅自對外發布地震預測，氣象局多次勸導，他不僅置若罔聞，也不願提書面說明。氣象局終於決定行使裁罰令，對林湧森處以20萬元罰鍰，裁罰書已於前天送出，如果他拒不繳款，將移交行政執行署強制執行。

陳國昌說，氣象局依法論法，林湧森除違反《氣象法》第18條第1項規定：「機關、學校、團體或個人經中央氣象局許可者，得發布氣象或海象之預報，但不得發布警報或災害性天氣中之豪雨及颱風之預報。」更嚴重的是他引用氣象局公布的地磁等相關資料做預測，對於民眾會造成誤導，日前還上電視自我宣傳，氣象局必須依法加以扼止。

依據《氣象法》對林湧森只能罰鍰並無刑責，第24條第2項則規定，罰鍰從20萬至100萬。為何不是罰100萬？陳國昌說，由於是首次對林湧森開罰，氣象局仍從寬論處，從20萬罰起，以後若再犯則按次裁罰、甚至加重。

除了林湧森之外，王明仁也曾在臉書做地震預測。陳國昌說，王明仁是在封閉性臉書社群，且其預測並未引用任何科學根據，尚不構成違反《氣象法》的事實。

至於林湧森本人接獲氣象局裁罰書後反而沾沾自喜，在個人臉書寫著：「我預測地震10年，終於獲得學術生涯的里程碑：我成為人類歷史上唯一因為準確預測地震而被政府罰款的人。十年寒窗無人問，一舉成名天下知。」並且繼續做預測，對氣象局的裁罰並不在乎。

(中國時報)