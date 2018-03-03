2018年03月03日 04:10 中國時報 黃鳳丹 ／台北報導 ／台北報導

四大面向支撐台股續強

美國市場利空消息不斷，亞股昨（2）日一面倒，台股本周挑戰月線失利，反彈獲利持續回吐。不過，法人研判，受到股利政策、長線資金進場等四大因素撐盤，台股相較日港韓股明顯抗跌，3月中旬前反彈回升可期。

昨日香港恆生下跌1.48％，跌破月、季線關卡；韓國股市也下跌1.04％，盤中更一度回測年線，是目前亞股位階最低；日股昨天重挫2.49％，連3日跳空下跌，弱勢格局有下探年線的風險。

而外資賣超台股154.68億元，權值股成為重災區，台股昨日下跌87點，收10,698點，3月開市已回吐逾百點報酬，挑戰月線失利，並跌回季線之下，單周下跌96點，收長黑K。

不過，法人歸納「股利政策樂觀、經濟數據續增溫、外資尚未完全歸隊、八大官股券商積極買超」四大因素支撐，讓站上萬點長達193天的台股，預計3月13日順利邁向第200天，研判元宵過後，短線看至3月中旬，仍有反彈回升行情可期。

日盛投顧協理鐘國忠指出，來到月線下彎的壓力處，有獲利部位的投資人，不可能不為所動，迎來財報與股利政策的密集公布期，2017年營運佳績再次成為市場矚目消息，扮演帶動市場樂觀情緒的作用；另一方面，外銷訂單連18紅記錄，創下2008年金融海嘯以來最長成長期，顯示經濟動能仍持續復甦增溫。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股相對抗跌，八大官股券商昨日買超29.91億元，是開紅盤來最大量，業內與內資法人並未恐慌下殺，昨日上市櫃合計甚至有21檔漲停板，資金積極尋覓有利多題材支撐的個股，包含31條惠台題材、世界行動通訊大會（MWC）概念族群等。

(中國時報)