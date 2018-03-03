兩會觀察－推台港澳辦 陸展和統主導性

2018年03月03日 04:10 中國時報 羅印冲

大陸推動黨和國家機構改革，擬將國台辦與港澳辦合併，組建為台港澳辦。從對台影響分析，合併台辦和港澳辦至少有三點考量，包括從制度面推動一國兩制由港到台；策略上則更主動出擊，積極為和統創造條件；此外，強化反獨力道也是這項制度變革的背後用意之一。

將台灣問題港澳化

首先，香港回歸大陸後，北京在港實施一國兩制，如今將台辦和港澳辦合一，這是為推進一國兩制由香港走向台灣的預備方案。從北京角度看，這在某種程度上，已將台灣問題港澳化，差別只是香港和澳門已回歸大陸，台灣則還沒有。

其實中共總書記習近平在中共19大報告就強調，要堅持和平統一、一國兩制的對台方針，現在只是將對台方針落實到具體的政策變革上。這項變革，自然是要強化中共黨的領導和提升治理能力。

其次是大陸對台作為越來越有自信，充分展現「以我為主」的策略應用，同時也不斷取得兩岸事務的話語權和主導權。這次兩辦合一，又是一次主動出擊，積極為將來和平統一後的制度安排預作鋪墊。

兩岸關係雖然在民進黨重返執政後陷入冷凍，但大陸對台政策作法並未停下腳步，反而更直接面向廣大台灣民眾，以爭取台灣民心。像是日前國台辦宣布的惠台31條，對台開放力度和範圍之廣可謂史無前例，就是最佳例證。

最後是從消極的反獨面看，近年部分支持台港獨的年輕民代和社會運動者積極互動交流，已然踩到北京紅線，不得不出手防範台港獨合流問題。就此看兩辦合一，也有未來合力打擊遏止獨立勢力的意味。

統戰職能集中強化

尤其北京近年不斷提升反獨聲量。從去年19大報告提出的6個任何，堅決反對台獨，到日前全國人大常委會祕書長李飛明確說，主張香港自決等同「港獨」，用心防堵獨派可見一斑。

此外，分析兩辦合一，還要從最近將公布的中共中央統戰部人事調整一起看。政治局委員蔡奇可望轉任中央統戰部長，排除2014年底由也是政治局委員孫春蘭接掌統戰部的特殊安排，過往統戰部長基本由中央委員擔任，如今將由蔡奇出任，統戰部位階升格，搭配國台辦和港澳辦合一，統戰職能更集中強化，大統戰格局已架構完成。

(中國時報)