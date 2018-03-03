陸學者看兩辦合併 促統更積極

2018年03月03日 04:10 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對國台辦與港澳辦將合併為台港澳辦，北京航空航天大學「一國兩制」法律研究中心執行主任、全國港澳研究會理事田飛龍北京受訪表示，此構想有一定合理性，尤其在兩岸關係冰凍下，展現大陸更積極推動和平統一的主導性；以在香港先行實施的一國兩制，從制度面聚焦未來解決台灣問題的做法。

田飛龍指出，從學者觀點來看，上述整併方案有其合理性。對中共來說，港澳台都是適用於一國兩制地區，港澳實施一國兩制有先導性，可聚焦未來解決台灣問題的做法。

田飛龍認為，尤其兩岸關係陷入冰凍的時候，大陸會有更多積極的想法和做法，在促進兩岸和平統一方面，產生更多主導性的作用；未來也會有更多單方面的作為，例如日前宣布的惠台31條，目的是要營造不統而統，爭取台灣民心，同時讓台獨的可能性消失。

不過，也有涉台人士有不同看法。一位長期關注兩岸問題的涉台人士指出，港澳主權已回歸北京，台灣則還沒。港澳事務基本依據基本法原則辦事，由全國人大主管；涉台事務則屬統戰範圍，若將相關職能併入中央統戰部，也說得通。

該人士認為，大陸對涉港澳和涉台事務的處理向來是不同系統，運作機制也不同，若真合併，要如何協調職權和適用法規，還需要磨合分工。此外，中共已在香港駐軍，港獨對香港危害應在控制範圍內；相較之下，台灣問題更複雜，甚至牽涉中美關係大局。兩者從政策思維和策略上看，都有明顯差異。

但台港澳問題也有共同點，該人士認為主要在於國族認同和民心回歸上，對大陸是重大挑戰。香港主權雖已回歸大陸，近年仍爆發占中等社會運動；台灣幾年前出現太陽花學運，硬生生卡住兩岸服貿協議，兩岸關係不進而退。若從推動凝聚對大陸的向心力看，則國台辦與港澳辦合併，也有一定道理。

(中國時報)