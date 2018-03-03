習親信蔡奇 傳轉任統戰部長

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中國時報
／綜合報導

中共19屆三中全會日前在北京閉幕，會議通過中共中央擬向此次大陸全國兩會推薦的國家機構、全國政協領導人員人選名單。香港《明報》昨日引述消息披露，北京市委書記蔡奇將轉任中共中央統戰部長，原被指是新一屆國務院副總理人選的中央政治局委員孫春蘭，則會接替蔡奇，擔任北京市委書記。

香港《明報》報導指出，蔡奇是中共總書記習近平親信，是習在浙江擔任省委書記期間「之江新軍」的主要成員。中共18大後，蔡奇於2014年進京出任新成立的中央國安委辦公室常務副主任。2016年調任北京市長，後來升任北京市委書記。去年中共19大，蔡奇躋身中央政治局。

報導稱，68歲的孫春蘭曾在遼寧大連、福建省、天津市擔任過「一把手」，擁有豐富城市管理經驗。2014年她進京擔任中央統戰部長，去年19大後卸任，由中共中央書記處書記尤權接任。此前還曾傳出孫春蘭有望在此次全國兩會出任副總理。

報導引述北京消息人士指出，孫春蘭接任統戰部長時是政治局委員，同樣是政治局委員的蔡奇接掌統戰部並非降級。而在即將公布的黨和國家機構改革方案中，統戰部的地位得到提升。蔡奇在國安委崗位上，統籌協調能力深獲中央肯定，被認為是強化統戰部的不二人選。

報導稱，未來中央統戰部將負責聯繫協調國務院台港澳事務辦公室、國家民族宗教委、全國婦聯、共青團、全國工商聯、全國僑聯等機構。

(中國時報)

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