川普鳴槍 進口鋼鋁課重稅

2018年03月03日 04:10 中國時報 王嘉源 、 江靜玲 、 王玉樹 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普1日宣布，將對外國輸美鋼、鋁產品課徵懲罰性關稅。此舉可能引發與大陸和其他國家的貿易戰。左圖為大陸河北省邯鄲鋼鐵公司倉庫堆滿準備外銷的鋼材，右圖則是工人進行鋼材切割作業。（法新社）

美國總統川普1日宣布，將對進口鋼、鋁加徵懲罰性關稅，最高達25％，細節下周正式決定。此舉咸信主要劍指大陸，但台灣在鋼材輸美國家和地區中排名第7，前10大又多半是美國的盟邦和朋友，恐將首當其衝遭殃，若大陸和歐洲等對美發動報復，甚至可能演變成全球貿易戰。

台灣恐將受到衝擊

美國是台灣鋼鐵產業第二大出口目的地，去年占比12.3%，僅次於大陸的13%，是重要市場。經濟部國貿局憂心，我已有13項鋼鐵產品被課徵反傾銷稅（其中1項為平衡稅），若再加一層高關稅上去，「等於我輸美產品又多一道障礙，絕對有不利影響！」

美國此次措施依據的是《1962年貿易擴展法》第232條，即允許以國家安全為由實施進口限制。一旦美方啟動進口限制，將是自1982年禁止利比亞產原油進口以來的首次，是極為罕見的措施。

川普1日先推文稱：「數十年來，我們的鋼鋁業（及其他產業）在與世界各國的關係方面，飽受其他不公平貿易和糟糕政策的摧殘。」還表示，「我們不能再讓我們的國家、企業和員工被占便宜。」

後來川普在白宮會見鋼鋁業代表，強調「（美國）若無法生產國防所需的鋼材和鋁，就不配稱為國家」。他宣布將對進口鋼材加徵25％關稅，對進口鋁材加徵10％關稅，並說關稅將維持「很長一段時間」。白宮官員則表示，具體細節仍待敲定，將於下周正式公布。

川普2日早晨再推文，稱爆發「貿易戰是好事」，而且美國「輕鬆就會贏」。他又說，「例如，我們對特定國家損失了（逆差）千億美元，他們卻耍花樣，那就別再貿易了，我們會大贏」。

「美國能輕易取勝」

美國商務部1月發布調查報告稱，若對鋼鋁大量進口放任不管，將會衝擊製造戰機、軍艦等的國防產業，構成軍備採購等國安方面的威脅，因此建議川普限制進口。商務部提出的方案之一是，針對進口鋼材徵收最低24％的關稅、鋁材徵收最低7.7％的關稅。川普宣布的稅率則比商務部建議的還高。

炮口對陸 無一倖免

川普政府準備對進口鋼鋁採取高關稅報復措施，似針對其所謂大陸的不公平貿易，但根據美國商務部2018年1月資料，前10大鋼材輸美國家和地區，多半為美國的盟邦和朋友，包括台灣在內，美國鄰國加拿大更排名前茅。台灣且是美國最大不鏽鋼材產品的出口國，2017年占全美進口的13％。

美國是全球最大鋼材進口國，全球共有110個國家和地區對美輸出鋼材。排名前10大依序為加拿大、歐洲聯盟、南韓、墨西哥、巴西、日本、台灣（占4％）、大陸、俄羅斯、土耳其。川普似傾向於對所有經濟體徵收無差別關稅，果此將無一國家可以倖免。

(中國時報)