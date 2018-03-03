加徵關稅 歐盟、加拿大強烈反彈

2018年03月03日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普1日宣布將對進口鋼鋁課徵高關稅，全球主要貿易夥伴紛紛跳腳。歐盟執委會主席容克第一時間表態，稱歐盟將「堅定作出適當回應，捍衛歐盟利益」；加拿大也批評美方此舉令人「無法接受」。

容克聲明表示，歐盟對美方的舉措「深表遺憾」，歐盟多年來都是美國的親密盟友，但川普政府仍以國家安全為由，對歐盟輸往美國的鋼鋁加徵關稅，此舉並非「保護國安的正當理由」，而是「為保護美國國內產業的公然干預手段」。

容克強調，歐盟執委會將在未來數天提出1項符合世界貿易組織（WTO）規定的應對措施，與美國抗衡，「我們不會坐視不管，聽任我們的產業受到不公平措施的打擊，讓歐洲成千上萬的工作崗位面臨風險，而會全面回應，齊心協力堅決捍衛歐盟利益」。

歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫在同一份聲明中表示，歐盟將盡快在WTO爭端解決機制下提出磋商請求。如有必要，將採取保護措施，維護歐盟市場穩定。

針對全球鋼鋁市場的產能過剩問題，容克批評，貿易保護主義只會適得其反，造成事態惡化。馬爾姆斯特倫則稱，相關各方唯有相互合作才能找到解決之道，「單邊行動無助於解決問題」。

川普的威脅也讓美國最大的鋁材和鋼材供應國加拿大跳腳。加國國際貿易部長沈潘1日表示，關稅除影響加國，也會影響到美國本身。他揚言將捍衛國內勞工的權益，還稱美國若對鋼鋁製品加徵關稅，「無法接受」。

加國外長方慧蘭則指出，該國一直是美國國防工業「安全且可信賴」的原料供應國，因此「美國將任何與加拿大的貿易視為國家安全威脅，都是不恰當的」。她更指出，「加拿大比全球所有國家購買更多美國鋼材，占美國出口的一半」，美方因此坐擁20億美元的貿易順差。

(中國時報)